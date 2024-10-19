Bandırmaspor: 1 - Fatih Karagümrük: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bandırmaspor, evinde Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. İlk yarıda Faruk Can Genç'in golüyle kazanan Bandırmaspor, puanını 15'e yükseltti. Fatih Karagümrük ise 15 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bandırmaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan müsabakayı 1-0'lık skorla Bandırmaspor kazandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golü 33. dakikada Faruk Can Genç attı.
Bu sonucun ardından Bandırmaspor puanını 15'e yükseltirken, Fatih Karagümrük ise 15 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Bordo Beyazlılar, Sakaryaspor'u ağırlayacak. Fatih Karagümrük, evinde Adanaspor'u konuk edecek.