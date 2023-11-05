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        Bandırmaspor: 2 - Altay: 0 MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Teksüt Bandırmaspor, Altay'ı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Altay'ın galibiyet hasreti 9 maça çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 15:49 Güncelleme: 05.11.2023 - 15:49
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        Bandırmaspor ikinci yarıda açıldı
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        Teksüt Bandırmaspor ile Altay, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında karşı karşıya geldi.

        Bandırmaspor, 52. dakikada Doğan Can Davas (Penaltı) ve 66. dakikada Mücahit Albayrak'ın golleriyle mücadeleyi 2-0 kazandı.

        Bu galibiyetle Bandırmaspor puanını 22'ye çıkardı. 9 maçtır kazanamayan Altay ise 5 puanda kaldı.

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