Bandırmaspor: 3 - Şanlıurfaspor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Bandırmaspor sahasında Şanlıurfaspor'u ağırladı. 5 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip, uzatma dakikalarında attığı golle 3-2 kazandı.
Trendyol 1. Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Bandırmaspor ile Şanlıurfaspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bandırma'ya galibiyeti getiren golleri 5, 67 ve 90+4. (p) dakikalarda Billel Messaoudi kaydetti. Şanlıurfa'nın golleri ise 30. dakikada Kwasi Wriedt ve 45+1'de Hasan Acar'dan geldi.
Bu sonucun ardından Bandırmaspor 7 maç sonra kazandı ve 37 puana yükseldi. Şanlıurfaspor ise 28 puanda kaldı.
Ligin 24. haftasında Bandırmaspor deplasmanda Amedspor'a konuk olacak. Şanlıurfaspor ise sahasında Sakaryaspor'u ağırlayacak.