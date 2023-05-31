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Bandırmaspor´da Ersan Parlatan dönemi!

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bey Çimento Bandırmaspor, Sami Uğurlu'dan boşalan teknik direktörlük görevine Arsan Parlatan'ı getirdi. Kulüp, Parlatan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Bandırmaspor´da Ersan Parlatan dönemi!
DHA

Bey Çimento Bandırmaspor, Sami Uğurlu'dan boşalan teknik direktörlük görevine, uzun süredir görüşmeler halinde olduğu Ersan Parlatan'ın getirildiğini açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevine getirilen Ersan Parlatan ile 3 yıllık anlaşma imzalanmıştır. Hocamıza başarılar dileriz. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Bandırmaspor'un yeni teknik direktörü Ersan Parlatan, daha önce Viktoria Berlin, Berliner AK 07, Steinbach Haiger, Kickers Offenbach takımlarının başında yer almıştı.

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