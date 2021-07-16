Bank of America Bitcoin işlemlerini başlıyor

Bank of America belirli müşterilerine Bitcoin’de vadeli işlem hizmeti sunmayı onayladı ancak işlemlerinin ne zaman başlayacağına dair henüz bir açıklama gelmedi

BofA'nın Temmuz ayı başında kripto para piyasasını ele almak için yeni bir pazar araştırma ekibi kurduğu ve ekibi 2013 yılında bankaya katılan Alkesh Shah’ın yöneteceği söylenmişti.

Bloomberg HT'nin haberine göre; Bank of America küresel araştırma başkanı Candace Browning, konuyla ilgili olarak “Kripto para birimleri ve dijital varlıklar, en hızlı büyüyen gelişen teknoloji ekosistemlerinden birini oluşturuyor. Güçlü endüstri araştırma ekibimiz, pazar lideri küresel ödeme platformumuz ve blockchain uzmanlığımız sayesinde düşünce liderliği sağlamak için benzersiz bir konumdayız” ifadelerini kullanmıştı.

BofA’nın bu hamlesi bankaların son zamanlarda kripto alanına artan ilgisiyle birlikte geliyor. Goldman Sachs ve Citigroup, geçtiğimiz aylarda zengin özel servet müşterilerine yönelik Bitcoin açma girişimlerini duyurmuşlardı.

Bununla birlikte bir dizi kripto para birimi firması kamu piyasalarına giriyor ve bu da sektördeki firmaları kapsayan araştırma talebini eninde sonunda artıracak. Bank of America, daha önce Paxos’un blockchain ödeme platformuna bağlı olduğu için kripto para birimi alanına yeni sayılmaz. Ayrıca bankanın blockchain ile ilgili düzinelerce kendi patenti de bulunuyor.