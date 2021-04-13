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Bank of America çevresel girişimcilik hedefini 1 trilyon dolara yükseltiyor  

2019 yılında 300 milyar dolar olarak belirlenen 2030 yılı hedefinde önemli artış. Şirket ayrıca Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) odaklı sürdürülebilir finansman hedefini genişleterek 2030 yılı itibariyle 1,5 trilyon dolara çıkardı.

Bank of America çevresel girişimcilik hedefini 1 trilyon dolara yükseltiyor  
HABERTURK.COM

Bankof America, bugün yaptığı açıklamada düşük karbonlu sürdürülebilir ekonomiye geçişi hızlandırmak üzere çevresel iş girişimleri için 2030 yılına kadar 1 trilyon doları hedeflediklerini duyurdu. Bu hedef, dünya genelindeki ticari faaliyetleri kapsayan çevresel dönüşüm ve sosyal kapsayıcılıkta kalkınma amaçlarıyla, 1,5 trilyon dolarlık daha geniş kapsamlı bir sürdürülebilir finansman hedefine dayanak olacak. Özel sektörün ihtiyaç duyulan ölçekteki sermayeyi sağlama konusunda doğru konumda olduğunu ve düşük karbonlu, sürdürülebilir bir ekonomiye geçişin sağlanabileceğini ifade eden Bank of America Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda şirketin çevre, toplum ve yönetişimsel (ESG),sürdürülebilir finansman ve kamu politikası çalışmalarından sorumlu yöneticisi Anne Finucane, "Sürdürülebilir ekonomiye geçiş için belirlenen hedefleri müşterilerimizle kredi, sermaye artışı, danışmanlık ve yatırım hizmetleri ile finansal çözümler geliştirme ve inovasyonları destekleme konusunda iş birliği yaparak gerçekleştireceğiz" dedi.

ÇEVRESEL GİRİŞİM

Bank of America'nın daha geniş kapsamlı 1,5 trilyon dolarlık sürdürülebilir finansman hedefi, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (BM SKA) ile uyumlu olup, yurt içinde ve yurt dışında dönüştürücü bir değişimi teşvik edecek.İklime ilişkin 1 trilyon dolarlık finansmanın haricinde, sürdürülebilir finansman hedefi dengesinin sosyal kapsayıcılıkta kalkınma, sermayenin yerel kalkınmayı ilerletecek biçimde ölçeklendirilmesi, uygun maliyetli konut, sağlık, eğitim olanakları ile ırk ve cinsiyet eşitliği üzerinde odaklanmaktadır. Bank of America Sürdürülebilir Piyasalar Komitesi Eş Başkanlığını Finucane ile birlikte yürüten TomMontag, konu hakkında şunları söyledi: "Sürdürülebilir finansman, yatırım ve piyasa faaliyetlerine geçişi desteklemek için müşterilerimizin yanındayız. Bank of America, sermaye akışını artırmak için finansal sistemdeki aktörleri harekete geçirmeye devam edecek."

Bank of America’nın bugün yaptığı açıklama ile 2019 yılında belirlediği 300 milyar dolar düşük karbonlu sürdürülebilir girişimcilik hedeflerini Çevresel Girişimcilik kapsamında 2030 yılı itibariyle 1 trilyon dolara yükseltti.Bu hedef, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, sürdürülebilir ulaşım, kaynak verimliliği, sürdürülebilir su ve tarımın yanı sıra, iyileştirilmiş ormancılık uygulamaları ve kirlilik kontrolü önlemleri alanındaki çözümleri de kapsayacak şekilde sektörler arası çevresel dönüşümü ilerletmektedir. Çevresel Girişimciliğin başlatıldığı 2007 yılından bu yana Bank of America, mevcut ve yeni ortaya çıkan temiz enerji, güç ve ulaşım sektörleri ile çevresel dönüşüm için önemli olan diğer sanayi sektörlerinde varlık bazlı borçlanma ve vergi sermayeli yatırım ve sermaye artış faaliyetlerini genişletmesi dahil olmak üzere düşük karbonlu, sürdürülebilir iş faaliyetlerine 200 milyar dolardan fazla destek sağladı. Bugün yapılan açıklama, şirketin yakın zamanda duyurduğu, 2050 öncesi net sıfır hedefini sürdürmektedir.

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