Şubelerde gerçekleştirilen işlem dekontlarını dijital ortama taşıyan Türkiye İş Bankası, müşterinin talebi doğrultusunda dekontları elektronik ortamda da sunmaya başladı.

İş Bankası, Gelir İdaresi Başkanlığı tebliğine uygun olarak şubelerde, İşCep ve Bankamatik de dahil tüm dijital kanal ve işlemlerde e-dekont uygulamasını hayata geçiren ilk banka oldu.

Islak imza gerektiren dekontların mobil onayla onaylanabilmesine olanak sağlayan yeni uygulama ile şubelerde hem kağıt ve enerji tasarrufu sağlanarak sürdürülebilirliğe katkıda bulunacağını hem de şubelerdeki işlem süreleri kısalacağını öngörüyor.

YÜZDE 80 ORANINDA TASARRUF SAĞLAMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

2 milyardan fazla dekont üreten İş Bankası’nın, basılan dekont adetlerinde yüzde 80 oranında tasarruf sağlaması öngörülüyor.

Fiziki saklamaya ihtiyaç duyulmayan e-dekont uygulamasında, dijital ortamdaki dekontlar kağıt dekont ile aynı hukuki geçerliliğe sahip olacak.

Elektronik ortamda güvenle saklanan dekontlara istenildiği zaman dijital kanallar üzerinden ulaşmanın mümkün olduğu uygulamada, müşteriler, İş Bankası’nın web sayfası üzerinden dekontlarının geçerliliğini sorgulayabilecek.

E-dekont uygulaması ile yıllık kağıt tüketimini önemli ölçüde azaltarak sürdürülebilir geleceğe katkıda bulunan İş Bankası, aynı zamanda şubelerdeki işlem sürelerinin kısaltılmasıyla müşteri deneyimini daha da iyileştirmeyi hedefliyor.