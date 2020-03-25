Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerMerak Edilenler
ABONE OL

Banka kredi borcu erteleme Resmi Gazete'de! Hangi bankalar kredi borç erteleme yapıyor?

Bankalar, kredi borcu erteleme kararı ile birlikte koronavirüs nedeniyle zor durumda olanlara destek oluyor. Kredi borcu olan ve "evde kal" kampanyasından olumsuz etkilenen başta esnaflar olmak üzere birçok grup kredi erteleme kampanyasından faydalanabiliyor. İşte 2020 kredi borcu erteleme ile ilgili detaylar

kredi borcu erteleme

Kredi borcu erteleme nasıl yapılır? sorusu birçok banka müşterisinin gündeminde. Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgına karşı alınan tedbirlerin başında "evde kal" kampanyası geliyor. Ancak bu durum başta esnaflar olmak üzere pek çok iş yeri ve kurumu olumsuz etkiliyor. Bankalar, olumsuzluğu en aza indirgemek için kredi borçlarını erteleme kararı aldı. Bankaların kredi borcu erteleme işlemleri ile ilgili detaylar haberimizde.     

KREDİ BORCU ERTELEME RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararı ile Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefaret Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği'ne (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkarların kullandığı düşük faizli kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi. Buna göre; koronavirüs salgını nedeniyle işleri veya işletmesi zarar görenlerin, TESKOMB'a bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan bankadan, 31 Mart 2020 ve öncesi tarihlerde kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçlarından, 1 Nisan-30 Haziran 2020 tarihleri arasında vadesi dolacak olan kredi borçları, vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinde ilgili mevzuatına göre tahakkuk ettirilmek suretiyle vade tarihinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren 3 ay süreyle faizsiz olarak ertelenecek.

ÇALIŞAN ÇIKARILMAYACAĞINA DAİR TAAHHÜT ALINACAK

Kredi itfa tablosu doğrultusunda, kalan tüm taksitler ötelenecek. Karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkarlardan, erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacak. Çalışan çıkardığı tespit edilenler ise erteleme kapsamından çıkarılacak.

Borçları ertelenmiş olan esnaf ve sanatkarlara, talepleri halinde banka tarafından erteleme süresince de düşük faizli kredi açılabilecek ve erteleme kapsamında borcu bulunanlara kredi açılmasını engelleyen hükümler uygulanmayacak. DHA'nın haberine göre; ertelenen krediler için erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmayacak.

Yürürlüğe giren kararın hükümlerini, Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.

HANGİ BANKALAR KREDİ BORÇ ERTELEME YAPIYOR?

İlk olarak Ziraat Bankası'nın açıkladığı kredi erteleme kararına, ardından diğer iki kamu bankası olan Halkbank ve Vakıfbank'da katıldı. İş Bankası, Yapı Kredi, QNB Finansbank, Denizbank, Eximbank, Kuveyt Türk, Alternatif Bank, Albaraka Türk, Türk Ekonomi Bankası (TEB),Türkiye Finans ve Şerbank da müşterilerinden talep gelmesi duurmunda kredi ödemeklerini erteleyebilecekleri konusunda açıklama yaptı. Kredi ertelemelerinin nasıl yapılacağı ile ilgili detaylı bilgiyi bankanızı arayarak öğrenebilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ne zaman emekli olabilirim? Emeklilik yaşı hesaplama 2020
MERAK EDİLENLEREmeklilik yaşı hesaplama 2020
Evde bakım maaşı nasıl alınır? Başvuru şartları neler? Evde bakım parası yatan iller 25 Mart listesi
MERAK EDİLENLEREvde bakım maaşı nasıl alınır? Evde bakım parası ...
ŞOK 25 Mart 2020 Aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'da bu hafta hangi ürünlerde indirim var?
MERAK EDİLENLERŞOK 25 Mart 2020 Aktüel ürünler
Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman? Emeklilerin bayram ikramiyesi öne alındı
MERAK EDİLENLEREmeklinin bayram ikramiyesi öne çekildi
Market çalışma saatleri: Marketlerin açılış kapanış saatleri değişti
MERAK EDİLENLERMarketlerin çalışma saatleri değişti
Evde bakım maaşı yatan iller listesi! 24 Mart 2020 Evde bakım parası yatan iller
MERAK EDİLENLEREvde bakım aylığı yatan iller listesi
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ücretleri ne kadar? 2020 AGİ ücretleri tablosu
MERAK EDİLENLER2020 AGİ ücretleri tablosu
Kısa çalışma ödeneği ne kadar? İŞKUR kısa çalışma ödeneği başvuru formu
MERAK EDİLENLERİŞKUR kısa çalışma ödeneği başvurusu
İdari izin nedir? Özel sektörde idari izin var mı?
MERAK EDİLENLERİdari izin nedir?
Garanti BBVA çalışma saatleri 2020: Garanti BBVA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
MERAK EDİLENLERGaranti BBVA çalışma saatleri 2020

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X