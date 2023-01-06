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Banka kredi faiz oranları: 0.69 faiz ile konut kredisi hesaplama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından orta gelirliye konut kampanyasında konut kredisinin yüzde 0,69 olacağınının açıklanmasıyla bankaların kredi faiz oranları gündeme geldi. İşte 6 Ocak 2023 Banka kredi faiz oranları...

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  • Banka kredi faiz oranları: Ocak 2023 Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç, 0 KM ve 2. el taşıt ve sıfır konut kredisi faiz oranı yüzde kaç?

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından orta gelirliye konut kampanyasında konut kredisinin yüzde 0,69 olacağınının açıklanmasının ardından bankaların kredi faiz oranları gündeme geldi. İşte güncel 2023 Banka kredi faiz oranları...
  • Banka kredi faiz oranları: Ocak 2023 Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç, 0 KM ve 2. el taşıt ve sıfır konut kredisi faiz oranı yüzde kaç?

    HALKBANK TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: %1,79'dan 

    Hesaplı evim kredisi: %1,20'den

    0 KM taşıt kredisi: %1,63'ten

    2. el taşıt kredisi: %1,65'ten başlamaktadır
  • Banka kredi faiz oranları: Ocak 2023 Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç, 0 KM ve 2. el taşıt ve sıfır konut kredisi faiz oranı yüzde kaç?

    ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

    Tüketici kredisi: %1.79'dan 

    Taşıt kredisi (kaskolu): %1.61'den

    Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.63'ten

    Konut kredisi: %1,36'dan

    Konut ürün kredisi: %1,29'dan

    Sıfır konut kredisi %1,20'den başlamaktadır.
  • Banka kredi faiz oranları: Ocak 2023 Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç, 0 KM ve 2. el taşıt ve sıfır konut kredisi faiz oranı yüzde kaç?

    VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI

    0 KM taşıt kredisi: %1.59'dan

    2. el taşıt kredisi: %1.59'dan

    İhtiyaç Kredisi Kampanyası: %1.55'den

    Sıfır konutlara özel SarıPanjur Konut Kredisi: %1,20’den

    SarıPanjur Konut Kredisi: %1,29’dan başlamaktadır.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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