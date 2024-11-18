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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Banka müşterisi olmadan kredili alışveriş - Teknoloji Haberleri

        Banka müşterisi olmadan kredili alışveriş

        Pazarama'da Zip ile banka müşterisi olmadan kredili alışveriş dönemi başladığı açıklandı. Pazarama ile entegre olan Zip Alışveriş Kredisi sayesinde artık banka kartı/kredi kartı sahibi olmadan anında alışveriş kredisi kullanılarak sipariş verilebileceği belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 14:56 Güncelleme: 18.11.2024 - 14:56
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        Banka müşterisi olmadan kredili alışveriş
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        Türkiye İş Bankası grup şirketlerinden Pazarama, "kartsız taksitli alışveriş" çözümleri sunan tüketici finansman şirketi Zip Finansman A.Ş. ile iş birliğine imza attı.

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de bulunan pazaryerleri arasında ilk defa Pazarama'da yer alan Zip ödeme yöntemi ile tüketiciler artık bir banka kartı/kredi kartı sahibi olmaya gerek olmadan kendilerine uygun taksit seçeneği ile kredili ödeme yapabilecek. Tüketicilerin Pazarama üzerinden satın almak istedikleri ürünleri sepetlerine ekleyerek ödeme adımına gelip "Zip Alışveriş Kredisi ile Öde" yöntemini seçmeleri gerekiyor. Bu aşamada tüketiciler; eğer önceden tahsis edilmiş Zip limiti bulunuyorsa limitleri dahilinde alışveriş yapabiliyor, ya da uygulama ile yeni tanışıyorsa uygulaması üzerinden limit alarak alışverişlerini tamamlayabiliyor.

        KREDİ KARTINA İHTİYAÇ YOK

        Tüketiciler; kredi kartı ihtiyacı olmadan, 18 aya varan taksit ve 3 aya varan erteleme seçeneğiyle, mevcut kredi limiti dahilinde %2.99'dan başlayan faiz oranları ile anında alışveriş yapma fırsatına sahip olurken, dosya masrafı ve sigorta yaptırma zorunluluğu olmaksızın kredi kullanımı yapmış oluyorlar. Kullandıkları kredinin ödemesini ise aylık olarak yapabiliyorlar. Bir alışveriş kredisi olarak konumlanan Zip, müşterilerine özel tahsis ettiği toplam kredi limiti dahilinde alışveriş yapılmasını sağlıyor.

        Konu hakkında açıklamada bulunan Pazarama Genel Müdürü M. Bülent Kutacun, "Zip Türkiye ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında, tüketicilerimize bütçelerine uygun, esnek ve kişiselleştirilebilir ödeme seçeneği ile ihtiyaçlarına daha kolay ulaşmalarını sağlamayı amaçladık. Türkiye'deki pazaryerleri arasında Zip'i ödeme yöntemleri arasında tüketicileri ile buluşturan ilk pazaryeri olduk. Ayrıca, bu iş birliği sayesinde Pazarama müşterileri Zip'le tanışırken, Zip'in kendi müşterilerini de Pazarama'yla buluşturmayı hedefledik. Müşterilerimizin mutluluğu ve faydalarına odaklanarak çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        Zip Türkiye CEO'su Burak Elgin ise, "Pazarama ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, Türkiye'de tüketici finansmanı alanında önemli bir yeniliği temsil ediyor. Zip Türkiye olarak, kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına uygun, erişilebilir ve esnek finansal çözümler sunmaya devam ediyoruz. Pazarama'nın yenilikçi yaklaşımıyla güçlerimizi birleştirerek, tüketicilere banka kartı veya kredi kartı gerektirmeden alışveriş yapma özgürlüğü sağlıyoruz. Bu çözümümüz ile tüketicilerin alışveriş deneyimini geliştiriyor, teknoloji ve finansı bir araya getiren bu modelin, Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Hedefimiz, dijital ekonomi ekosistemine değer katmaya devam ederken, daha geniş bir tüketici kitlesine ulaşarak hayatı kolaylaştıran dijital finansman çözümleri sunmaya devam etmek" dedi.

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