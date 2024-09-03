Bankacı tekelciyi öldürdü! Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Gaziosmanpaşa'da lüks bir sitenin içinde korkunç bir cinayet işlendi. Tekel bayisi işletmecisiyle tartışan bankacı silahını çekip ateş açtı. İkilinin husumeti biri için mezarda diğeri için cezaevinde sonlandı.

Habertürk Giriş: 03.09.2024 - 21:14 Güncelleme: 03.09.2024 - 21:14 facebook

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