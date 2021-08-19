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Haberler Para Bankacılık
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Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 903,8 milyar lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 13 Ağustos itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 171 milyon lira artarak 3 trilyon 903 milyar 787 milyon liraya yükseldi. Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 570 milyon lira azalarak 600 milyar 713 milyon liraya indi

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 903,8 milyar lira oldu
AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 13 Ağustos haftası itibarıyla 4 milyar 171 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 899 milyar 616 milyon liradan 3 trilyon 903 milyar 787 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), 13 Ağustos haftası itibarıyla 34 milyar 443 milyon lira artış kaydetti. Söz konusu haftada yüzde 0,9 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 980 milyar 611 milyon lira oldu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER AZALDI

Tüketici kredileri tutarı, 13 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya göre 4 milyar 524 milyon lira artarak 720 milyar 54 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 279 milyar 289 milyon lirası konut, 14 milyar 635 milyon lirası taşıt ve 426 milyar 130 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 570 milyon lira azalarak 600 milyar 713 milyon liraya indi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,6 artarak 176 milyar 371 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 70 milyar 745 milyon lirası taksitli, 105 milyar 626 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 13 Ağustos haftası itibarıyla 383 milyon lira azalarak 150 milyar 400 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 116 milyar 336 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 82 milyon lira artarak 810 milyar 952 milyon lira oldu.

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