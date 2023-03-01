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Bankacılık sektörünün aktifleri ocakta 14 trilyon lirayı aştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü ocak itibarıyla 2022 sonuna kıyasla 341 milyar 461 milyon lira artarak 14 trilyon 688,9 milyar liraya yükseldi

Bankacılık sektörünün aktifleri ocakta 14 trilyon lirayı aştı
AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü ocak itibarıyla 2022 sonuna kıyasla 341 milyar 461 milyon lira artarak 14 trilyon 688,9 milyar liraya yükseldi.

BDDK tarafından, Ocak 2023 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, ocakta bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 14 trilyon 688 milyar 851 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2022 sonuna göre 341 milyar 461 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 2,4 oldu.

Ocakta 2022 sonuna kıyasla, sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 3,5 artarak 7 trilyon 849 milyar 775 milyon liraya, menkul değerler toplamı yüzde 4,3 yükselerek 2 trilyon 473 milyar 766 milyon liraya çıktı. Bu dönemde, kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 2,01 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, ocakta 2022 sonuna göre yüzde 3,2 artarak 9 trilyon 147 milyar 151 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 0,9 artışla 1 trilyon 418 milyar 839 milyon liraya ulaştı. Sektörün ocak sonu itibarıyla dönem net karı 39 milyar 320 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 16,99 seviyesinde gerçekleşti.

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