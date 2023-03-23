Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 17 Mart ile biten haftada 156,3 milyar lira artarak 10 trilyon 66,8 milyar liraya yükseldi

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 17 Mart ile biten haftada 156 milyar 276 milyon 866 bin lira artarak 10 trilyon 66 milyar 840 milyon 194 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,9 artışla 5 trilyon 703 milyar 147 milyon 822 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,03 artarak 3 trilyon 987 milyar 112 milyon 199 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 220 milyar 487 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 186,4 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 17 Mart itibarıyla 2 milyar 660 milyon dolarlık azalış görüldü.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI ARTTI

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,6 artarak 1 trilyon 173 milyar 304 milyon 561 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1 artışla 906 milyar 541 milyon 790 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 1,8 yükselişle 762 milyar 335 milyon 512 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 346 milyar 622 milyon 555 bin lirası konut, 47 milyar 411 milyon 845 bin lirası taşıt ve 779 milyar 270 milyon 161 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 17 Mart ile biten haftada 72 milyar 987 milyon 474 bin lira artarak 7 trilyon 948 milyar 292 milyon 90 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,7 artış kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi AK Parti'den emekli zammı açıklaması
İŞ-YAŞAM AK Parti'den emekli zammı açıklaması
Küresel ham çelik üretimi şubatta yüzde 1 düştü
İŞ-YAŞAM Küresel ham çelik üretimi şubatta geriledi
TMMOB'dan yapı denetiminde değişim çağrısı
İŞ-YAŞAM TMMOB'dan yapı denetiminde değişim çağrısı
Bakan Nebati'den Türkiye Ekonomi Modeli açıklaması
İŞ-YAŞAM 'Türkiye Ekonomi Modeli ile yol alıyoruz'
Et ithalatına devam
İŞ-YAŞAM Et ithalatına devam
Şubatta markaların yüzde 94’ünün müşteri trafiği azaldı
İŞ-YAŞAM Markaların şubat ciroları geriledi
Dolar/TL, 19,05 seviyesinden işlem görüyor 
İŞ-YAŞAM Dolar/TL, 19,05 seviyesinde
İngiltere'de sebze kıtlığı enflasyonu yükseltti
İŞ-YAŞAM İngiltere'de sebze kıtlığı enflasyonu yükseltti
Türk Ticaret Bankası ihalesinde 455 milyon TL'lik teklif
İŞ-YAŞAM Türk Ticaret Bankası ihalesinde 455 milyon TL'lik ...
2022'de işsizlik oranı düştü
İŞ-YAŞAM 2022'de işsizlik oranı geriledi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.