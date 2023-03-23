Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 17 Mart ile biten haftada 156 milyar 276 milyon 866 bin lira artarak 10 trilyon 66 milyar 840 milyon 194 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,9 artışla 5 trilyon 703 milyar 147 milyon 822 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,03 artarak 3 trilyon 987 milyar 112 milyon 199 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 220 milyar 487 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 186,4 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 17 Mart itibarıyla 2 milyar 660 milyon dolarlık azalış görüldü.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI ARTTI

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,6 artarak 1 trilyon 173 milyar 304 milyon 561 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1 artışla 906 milyar 541 milyon 790 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 1,8 yükselişle 762 milyar 335 milyon 512 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 346 milyar 622 milyon 555 bin lirası konut, 47 milyar 411 milyon 845 bin lirası taşıt ve 779 milyar 270 milyon 161 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 17 Mart ile biten haftada 72 milyar 987 milyon 474 bin lira artarak 7 trilyon 948 milyar 292 milyon 90 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,7 artış kaydetti.