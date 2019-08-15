Bankalar bugün açık mı? Sorusu vatandaşlar tarafından günün en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Kurban Bayramı'nın sebebiyle bankada işlemlerini gerçekleştirecek olanlar bankaların çalışma saatlerini internette sorguluyor.

15 AĞUSTOS 2019 BANKALAR AÇIK MI?

Türkiye'deki tüm bankalar 15 Ağustos 2019 Perşembe günü yani bugün, müşterilerine hizmet veriyorlar.

BANKALARIN ÇALIŞMA GÜNLERİ VE SAATLERİ

Genel olarak baktığımızda bankacılık sektöründe mesai saatleri, sabah 08.30-09.00’da başlayıp, akşam da 17.00-17.30 saatlerinde sona ermektedir. Birçok banka öğle yemeği molası vermezken, öğle arası yapan bankalar 12.30-13.30 saatleri arasında çalışmazlar.

Bankalar hafta sonu cumartesi ve pazar günlerinde; Ramazan ve Kurban bayramlarında ve 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim gibi resmi tatil günleri veya milli bayramlarda kapalıdır.