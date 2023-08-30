Haberler Gündem Bankalar bugün açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı bankalar çalışıyor mu? İşte cevabı

Bankalar bugün açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı bankalar çalışıyor mu? İşte cevabı Bankalar bugün açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle birçok kurum ve kuruluş bugün çalışmıyor. Peki, bankalar bugün açık mı? İşte "30 Ağustos'ta bankalar açık mı?" sorusunun cevabı... Habertürk Giriş: 30.08.2023 - 08:43 Güncelleme: 30.08.2023 - 08:43 facebook

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30 Ağustos'ta bankalar açık mı? Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için her yıl 30 Ağustos günü kutlanır. Peki bugün bankalar açık mı? İşte detaylar...

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BUGÜN BANKALAR AÇIK MI? Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’ndan zaferle ayrıldığı gün olan 30 Ağustos, 1935 yılında resmi tatil ilan edilmişti. Bu tarihten itibaren her yıl 30 Ağustos resmi tatille kutlanıyor.

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Zafer Bayramı, bu yıl çarşamba gününe denk geldi. Dolayısıyla bugün yani 30 Ağustos Çarşamba günü resmi tatil olduğu için bankalar kapalı olacak.

Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

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