19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bugün kutlanıyor. Milli bayram olarak kabul edilen 19 Mayıs, aynı zamanda resmi tatil olarak da kabul ediliyor. Bu doğrultuda, birçok kurum ve kuruluşun çalışma saatleri de araştırılıyor. Bilindiği gibi, resmi tatillerde bankalar başta olmak üzere birçok kurumun çalışma saatleri değişiyor. Peki, 19 Mayıs bugün bankalar açık mı kapalı mı? 19 Mayıs'ta bankalar tatil mi, çalışıyor mu? EFT ve havale işlemleri ne zaman hesaba geçer? İşte detaylar...