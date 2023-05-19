Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bankalar bugün açık mı kapalı mı? 19 Mayıs bankaların çalışma saatleri

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tarihi geldi. 19 Mayıs bayramı yurt genelinde coşku ile kutlanacak. Bilindiği gibi, 19 Mayıs resmi tatil olarak kabul ediliyor. Resmi tatillerde de kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren kurum ile kuruluşların çalışma saatleri değişiklik gösteriyor. Peki, 19 Mayıs'ta bankalar açık mı kapalı mı? 19 Mayıs'ta bankalar çalışıyor mu? Detayları haberimizde derledik.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • 19 Mayıs bankalar bugün açık mı kapalı mı? 19 Mayıs 2023 Bankalar çalışıyor mu, tatil mi? EFT ve havale ne zaman hesaba geçer?

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bugün kutlanıyor. Milli bayram olarak kabul edilen 19 Mayıs, aynı zamanda resmi tatil olarak da kabul ediliyor. Bu doğrultuda, birçok kurum ve kuruluşun çalışma saatleri de araştırılıyor. Bilindiği gibi, resmi tatillerde bankalar başta olmak üzere birçok kurumun çalışma saatleri değişiyor. Peki, 19 Mayıs bugün bankalar açık mı kapalı mı? 19 Mayıs'ta bankalar tatil mi, çalışıyor mu? EFT ve havale işlemleri ne zaman hesaba geçer? İşte detaylar...
  • 19 Mayıs bankalar bugün açık mı kapalı mı? 19 Mayıs 2023 Bankalar çalışıyor mu, tatil mi? EFT ve havale ne zaman hesaba geçer?

    19 MAYIS'TA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU KAPALI MI?

    Bankada işlem yapacak olanlar 18 Mayıs Perşembe günü mesai bitimine kadar işlemlerini gerçekleştirmek zorundaydı. 19 Mayıs'ın resmi tatil olması dolayısıyla banka şubeleri kapalı olacak. 
  • 19 Mayıs bankalar bugün açık mı kapalı mı? 19 Mayıs 2023 Bankalar çalışıyor mu, tatil mi? EFT ve havale ne zaman hesaba geçer?

    EFT VE HAVALE İŞLEMİ NE ZAMAN HESABA GEÇER?

    İnternet üzerinden gerçekleştirilecek olan EFT işlemleri FAST ile belirli bir miktara kadar işleme alınacak. Havale işlemlerinde ise hesap işlemleri ve ödemelerin aktarılması, 22 Mayıs Pazartesi günü saat 08.00 itibariyle gerçekleştirilebilecek.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.