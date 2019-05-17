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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bankalar hafta sonu çalışıyor mu? Bankalar hafta sonu cumartesi pazar açık mı?

Hafta sonu pek çok kurum ve kuruluş tatil olduğu gibi pek çoğu için ise mesai devam ediyor. Hafta için bankadaki işlemlerini tamamlayamayan vatandaşlar banka şubelerinin hafta sonu yani cumartesi ve pazar günleri çalışıp çalışmadığını araştırıyor. Peki bankalar hafta sonu çalışıyor mu? Bankaların çalışma günleri ve mesai saatleri nasıl? Ayrıntılar haberimizde...

Bankalar hafta sonu çalışıyor mu?

Türkiye'de kamu veya özel pek çok kamu kuruluşu tatil. Ancak geneli özel sektör olmak üzere pek çok işletme ve kuruluş da hizmet vermeyi sürdürüyor. Peki banka şubelerinde durum ne? İşte detaylar...

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Genel olarak baktığımızda bankacılık sektöründe mesai saatleri, sabah 08.30-09.00’da başlayıp, akşam da 17.00-17.30 saatlerinde sona ermektedir. Birçok banka öğle yemeği molası vermezken, öğle arası yapan bankalar 12.30-13.30 saatleri arasında çalışmazlar. 

BANKALARIN MESAİ GÜNLERİ

Türkiye'de kamu veya özel tüm banka şubeleri; hafta içi pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri günleri mesai yaparlar.

BANKALAR HAFTA SONU AÇIK MI?

Banka şubelerinin tamamı hafta sonu cumartesi ve pazar günleri kapalıdır. Ayrıca 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi resmi tatillerde kapalı olan bankalar; dini bayramlar Ramazan ve Kurban bayramında da hizmet vermemektedir.

 

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YORUMLAR

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