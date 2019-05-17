Bankalar hafta sonu çalışıyor mu?

Türkiye'de kamu veya özel pek çok kamu kuruluşu tatil. Ancak geneli özel sektör olmak üzere pek çok işletme ve kuruluş da hizmet vermeyi sürdürüyor. Peki banka şubelerinde durum ne? İşte detaylar...

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Genel olarak baktığımızda bankacılık sektöründe mesai saatleri, sabah 08.30-09.00’da başlayıp, akşam da 17.00-17.30 saatlerinde sona ermektedir. Birçok banka öğle yemeği molası vermezken, öğle arası yapan bankalar 12.30-13.30 saatleri arasında çalışmazlar.

BANKALARIN MESAİ GÜNLERİ

Türkiye'de kamu veya özel tüm banka şubeleri; hafta içi pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri günleri mesai yaparlar.

BANKALAR HAFTA SONU AÇIK MI?

Banka şubelerinin tamamı hafta sonu cumartesi ve pazar günleri kapalıdır. Ayrıca 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi resmi tatillerde kapalı olan bankalar; dini bayramlar Ramazan ve Kurban bayramında da hizmet vermemektedir.