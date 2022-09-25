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Son hafta! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar...

Emekli promosyon kampanyası için son günlere girilirken hangi bankanın ne kadar maaş promosyon ödemesi yaptığı merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat, Yapı Kredi 2022 emekli maaş promosyonu ayrıntıları...

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  • Bankalar listesi: Emekli promosyon başvurularında son günler! 2022 Hangi banka ne kadar maaş promosyonu veriyor?

    Emekli promosyon başvuruları devam ederken henüz başvuruda bulunmamış emekliler en yüksek maaş promosyonu veren bankaların hangileri olduğuna ilişkin sorgulamalar yapıyor. Peki, emekli promosyon son başvuru tarihi ne zaman? İşte Eylül 2022 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar...
  • Bankalar listesi: Emekli promosyon başvurularında son günler! 2022 Hangi banka ne kadar maaş promosyonu veriyor?

    BAŞVURU SÜRELERİ UZATILDI!

    Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat ve Yapı Kredi bankaları emekli promosyon kampanyalarında güncelleme yaptı. Bankalar, emekli promosyonu ödemeleri için 31 Ağustos günü olan son başvuru tarihini 30 Eylül'e kadar uzattı.
  • Bankalar listesi: Emekli promosyon başvurularında son günler! 2022 Hangi banka ne kadar maaş promosyonu veriyor?

    EMEKLİYE 10 BİN, MEMURA 41 BİN 500 LİRAYA VARAN PROMOSYON

    Emekli promosyonu ödemeleri 8 bin 250 TL'ye kadar çıkarken emekli yakınını kampanyaya dahil edenler, 10 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi alabiliyor. Emeklilerin yanı sıra memurlar için de promosyon yarışı sürüyor. Memur promosyonlarında ise bazı kurumlar 41 bin 500 liraya sözleşme yeniledi.
  • Bankalar listesi: Emekli promosyon başvurularında son günler! 2022 Hangi banka ne kadar maaş promosyonu veriyor?

    EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

    Müşterilerini rakiplere kaptırmak istemeyen bankalar 3 yıllık sözleşme karşılığında 8 bin 250TL'ye kadar yükselen emekli promosyon ödemeleri 10 bin TL'ye dayandı. Üç yıl boyunca bankada kalma sözü veren tanıdıklarına tavsiye eden emekliler yaklaşık 10 bin TL emekli promosyonu ödemesi alabilecek. 
  • Bankalar listesi: Emekli promosyon başvurularında son günler! 2022 Hangi banka ne kadar maaş promosyonu veriyor?

    DENİZBANK

    Maaş Tutarı Mevcut Promosyon 1 Fatura Talimatina
    Ek ödül    		 Toplam Promosyon
    1.500 Tl Altı Maaş Alanlar 675 750 1,425
    1.500 TL - 2.500 TL Arası Maaş Alanlar 850 750 1,600
    2.500 Tl ve üzeri Maaş Alanlar 1,000 750 1,750

    Promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılacaktır.

    Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL,

    Aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL,

    2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL

    1 otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.
  • Bankalar listesi: Emekli promosyon başvurularında son günler! 2022 Hangi banka ne kadar maaş promosyonu veriyor?

    Emekli maaşınızı Denizbank şubelerine gelmenize gerek kalmadan Mobil Bankacılık uygulamamızdan veya e-devlet üzerinden bankamıza aktarabilir, 1,750 TL'ye varan promosyon fırsatından faydalanmak için 0850 222 0 800 iletişim merkezini arayıp maaşınızı 3 yıl süre ile bankamızdan alma sözü vererek ve 1 otomatik fatura talimatı vererek promosyon kampanyasına dahil olabilirsiniz.

    Kampanya 15.12.2021-31.12.2022 arası emekli maaşını Denizbank'a devir etmiş emekli maaş müşterileri için geçerlidir.
  • Bankalar listesi: Emekli promosyon başvurularında son günler! 2022 Hangi banka ne kadar maaş promosyonu veriyor?

    AKBANK

    Maaş Tutar Aralığı SGK Promosyon Tutarı Ek Promosyon Tutarı Toplam promosyon tutarı
    0-1499 TL 500 TL 4.150 TL 4.650 TL
    1.500 TL – 2.499TL 625 TL 5.175 TL 5.800 TL
    2.500 TL ve üzeri 750 TL 6.250 TL 7.000 TL

     
  • Bankalar listesi: Emekli promosyon başvurularında son günler! 2022 Hangi banka ne kadar maaş promosyonu veriyor?

    ZİRAAT BANKASI

    SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Banka aracılığı ile alan müşterilere Ziraat Bankası tarafından;

    • 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,
    • 1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,
    • 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,

    3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
  • Bankalar listesi: Emekli promosyon başvurularında son günler! 2022 Hangi banka ne kadar maaş promosyonu veriyor?

    INGBANK

    1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

    1.500 TL’ye (1.500 TL hariç) kadar ise 4.650 TL, 

    1.500 TL – 2.500 TL (2.500 TL hariç) arası ise 5.800TL, 

    2.500 TL ve üzeri ise 7.000 TL nakit promosyon ödemesi alabiliyor.

    Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri yararlanabilir. 

    Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.500 TL'ye kadarsa 4.650 TL, 1.500 TL-2.500 TL arasındaysa 5.800 TL, 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.000 TL nakit promosyon ödenir. 

    Kampanya  31 Ağustos 2022 – 30 Eylül 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir. Bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanamaz. 
  • Bankalar listesi: Emekli promosyon başvurularında son günler! 2022 Hangi banka ne kadar maaş promosyonu veriyor?

    HALKBANK

    1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.
  • Bankalar listesi: Emekli promosyon başvurularında son günler! 2022 Hangi banka ne kadar maaş promosyonu veriyor?

    TÜRKİYE FİNANS

    SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını Türkiye Finans aracılığı ile alan ya da almak isteyen ve promosyon başvurusunda bulunan tüm müşterilerimize, 36 ay boyunca maaşlarını bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları halinde;

    1.499 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3.000 TL’ye kadar

    1.500 TL ile 2.499 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.000 TL’ye kadar

    2.500 TL ve daha fazla maaş alanlara 7.500 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılacaktır.
  • Bankalar listesi: Emekli promosyon başvurularında son günler! 2022 Hangi banka ne kadar maaş promosyonu veriyor?

    YAPIKREDİ

    10 Eylül 2022 – 30 Eylül 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 7.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

    Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 4.600 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 5.750 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.000 TL nakit promosyon ödenir.

    Ek Ödül Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 200 TL ek nakit ödül ödenir.

    10 Eylül 2022 – 30 Eylül 2022 tarihleri arasında ilk kez kredi kartı alan veya promosyon başvuru tarihinden önceki 3 ay içerisinde mevcut kart/kartları ile hiç harcama yapmamış olan müşteriler; kampanya başlangıç tarihinden 30.11.2022'ye kadar yapacakları toplam 500 TL harcama sonrasında ek 300 TL nakit promosyon almaya hak kazanacaklardır. Ödeme kişilerin emekli maaş hesaplarına ve hala ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ayın ilk haftası yapılacaktır.

    Kampanyanın başlangıç tarihi itibarıyla Ek Ödül Taahhütnamesi imzalayan müşterilerimiz, ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ayın ilk günü başlayacak ve üç ay devam edecek şekilde 0 faizle 2.000 TL’ye kadar esnek hesap limitinden faydalanabileceklerdir. Kampanyadan faydalanılabilmesi için nakit promosyon ödemesi alınan ayın son gününe kadar esnek hesap sahibi olunması gerekmektedir.

    Kredi kartı kampanyasından 20 Ocak 2022 – 10 Eylül 2022 arasında ek ödül taahhüdü veren ve ödülden faydalanan müşteriler, taahhütlerini iptal edip tekrar taahhüt vermeleri durumunda kampanyadan faydalanamazlar.

    Kampanyadan 10 Eylül 2022 tarihi itibariyle Yapı Kredi Bankası’ndan promosyon taahhüdü bulunan ve bir diğer SGK emekli aylığı getiren müşteriler yararlanamazlar.

    7.500 TL'ye varan promosyon kampanyası kapsamında promosyon/ek nakit ödül başvurusu işlemleri Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel Internet Şubesi, Müşteri İletişim Merkezi ve şubelerimiz aracılığı ile yapılabilir.

    Fatura ve kredi kartı kampanyasından hak edilen ödüller, müşterinin emekli maaş hesabına yatırılacaktır.

    Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) birden fazla gelir/aylık ödemesi alınıyor olması durumunda ödenecek promosyon/ek nakit ödül tutarı, koşulların sağlandığı tarih itibarıyla, Banka aracılığı ile yatan en son gelir/aylık tutarının toplamı dikkate alınarak hesaplanır ve tek bir promosyon/ek nakit ödül ödemesi yapılır.

    Nakit promosyon ödemesi üç yıl için peşin olarak yapılır ve üç yıllık taahhüt süresinin başlangıcı olarak promosyonun hesaba yatırıldığı tarih esas alınır.

    Nakit promosyon/ek nakit ödül ödemesi yapıldıktan sonra üç yıllık taahhüt süresi içerisinde gelir/aylığın artması halinde ilave promosyon/ek nakit ödül verilmez.

    Nakit promosyonun/ek nakit ödülün ödendiği tarihten itibaren üç yıl içerisinde; herhangi bir sebeple gelir/aylığın farklı kuruma taşınması ya da SGK tarafından gelir/aylık ödemesinin kesilmesi durumunda Bankanın yazılı bildirim yapmasına gerek kalmaksızın ödenen toplam promosyon/ek nakit ödül tutarı şartın bozulduğu tarih esas alınmak suretiyle taahhüdün kalan süresi dikkate alınarak kıstelyevm esasa göre geri alınır.

    Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. kampanyayı dilediği zaman durdurma ve/veya kampanya koşullarını değiştirme yetkisine sahiptir.

     
  • Bankalar listesi: Emekli promosyon başvurularında son günler! 2022 Hangi banka ne kadar maaş promosyonu veriyor?

    TÜRKİYE İŞ BANKASI

    T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Eylül 2022 - 31 Ekim 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

    Maaş Aralığı Promosyon Tutarı
    0 - 1.499 TL 5.000 TL
    1.500 - 2.499 TL 6.250 TL
    2.500 TL ve üzeri 7.500 TL

     
  • Bankalar listesi: Emekli promosyon başvurularında son günler! 2022 Hangi banka ne kadar maaş promosyonu veriyor?

    TEB

    Emeklilere 8.000 TL'ye varan promosyon ve emekli tanıdıklarını TEB’e davet eden müşterilere emekli maaşını TEB’e taşıyan her yakını için 250 TL, toplamda 500 TL’ye varan nakit ödül fırsatı sunuluyor. 

     

    Maaş Bandı Nakit Promosyon Ek Promosyon Toplam Promosyon
    0-1.499 TL 500 TL 5.000 TL 5.500 TL 
    1.500-2.499 TL 625 TL 6.125 TL 6.750 TL
    2.500 TL ve üzeri 750 TL 7.250 TL 8.000 TL
  • Bankalar listesi: Emekli promosyon başvurularında son günler! 2022 Hangi banka ne kadar maaş promosyonu veriyor?

    VAKIFBANK

    1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

    1.500.-TL’ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500.- TL,

    1.500 - 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625.- TL,

    2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750.- TL

    3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
  • Bankalar listesi: Emekli promosyon başvurularında son günler! 2022 Hangi banka ne kadar maaş promosyonu veriyor?

    QNB FİNANSBANK

    Emekli maaşınızı QNB Finansbank’tan alarak 7.000 TL 'ye kadar promosyon alabilirsiniz.

    Promosyon ödemesi aşağıda belirtilen emekli maaş tutar aralıkları dikkate alınarak yapılacak; 3 aylık ödenen maaşlar için; aylık ortalama maaş tutarına göre promosyon tutarı belirlenecektir.

    Aylık 1.499 TL altında maaş alanlara 4.650 TL,

    Aylık 1.500 TL ile 2.499 TL arasında maaş alanlara 5.800 TL,

    2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 7.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.
  • Bankalar listesi: Emekli promosyon başvurularında son günler! 2022 Hangi banka ne kadar maaş promosyonu veriyor?

    GARANTİ BBVA

    Garanti Bankası, 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4.000 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.000 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 6.000 TL nakit promosyon ödemesi yapacaktır. Emekli promosyon ödemesinden, 3-30 Eylül 2022 tarihleri arasında gelir/aylıklarını üç yıl bankamızdan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanabilecektir. Taahhüt süresi promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesi ile başlayacaktır.

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