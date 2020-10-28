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HaberlerGündemBankalar, PTT, eczaneler, kargolar açık mı, kapalı mı? 28 Ekim eczaneler ve kargolar çalışıyor mu? 28 ekim ban
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Bankalar, PTT, eczaneler, kargolar açık mı, kapalı mı? 28 Ekim eczaneler ve kargolar çalışıyor mu? 28 ekim bankalar ve PTT açık mı?

Yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Resmi Gazetede yayımlanan karara göre 28 Ekim çarşamba günü yarım gün çalışılmasına karar verildi. Yarım günlük mesai kararının ardından vatandaşlar "bankalar, PTT, eczaneler, kargolar açık mı, kapalı mı?" diye merak etmeye başladı. Peki öğleden sonra remi tatil sayılacak olan 28 Ekim'de bankalar, PTT, eczaneler, kargolar açık mı, kapalı mı? 28 Ekim eczaneler ve kargolar çalışıyor mu? 28 ekim bankalar ve PTT açık mı?

Bankalar, PTT, eczaneler, kargolar açık mı, kapalı mı? 28 Ekim eczaneler ve kargolar çalışıyor mu? 28 ekim ban

Milli bayramların resmi tatil kabul edilmesi vatandaşların kafasını karıştırdı. 28 Ekim Çarşamba günü mesai saatinin yarım gün olacağının açıklanmasının ardından vatandaşlar "28 Ekim resmi tatil mi?" diye sormaya başladı. 28 Ekim çarşamba günü mesai yarım gün olacak yani 28 Ekim Çarşamba öğleden sonra resmi tatil olacak. Peki bu durumda 28 Ekim çarşamba günü bankalar, PTT, eczaneler, kargolar açık mı, kapalı mı? 28 Ekim eczaneler ve kargolar çalışıyor mu? 28 ekim bankalar ve PTT açık mı?

28 EKİM DEVLET DAİRELERİ AÇIK MI?

28 Ekim resmi tatil mi sorusuna yanıt geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhuriyet Bayramı resmi tatili açıklamasının ardından internette en çok aratılan şeylerin başında devlet dairelerinin çalışma saatleri oldu. Vatandaşlar "Bankalar, PTT, eczaneler, kargolar açık mı, kapalı mı?" diye merak ediyordu. 28 Ekim Çarşamba yarım gün çalışılacak. Yani öğleden sonra resmi tatil başlayacak. Bu durumda devlet daireleri, kaymakamlıklar, belediyeler, hükümet binaları 28 Ekim Çarşamba günü saat 13:00'ten sonra çalışmayacak.

28 EKİM BANKALAR, NOTERLER, PTT, KARGO AÇIK MI?

Tıpkı devlet daireleri gibi, Özel kurumların çoğu da bugün öğleden sonra çalışmıyor. Özel Bankalar ve kamu bankaları, PTT, eczaneler, noterler ve kargo şirketleri de 28 Ekim Çarşamba saat 13:00'te kapanacak.

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