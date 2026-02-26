Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Bankalarda faizsiz kredi yarışı! Faizsiz kredi tutarı 90 bin TL'ye kadar çıktı! İşte faizsiz kredi veren bankalar listesi Şubat 2026

        Bankalarda faizsiz kredi yarışı! Faizsiz kredi tutarı 90 bin TL'ye kadar çıktı! İşte faizsiz kredi veren bankalar

        Bankalar, 2026 yılı itibarıyla faizsiz kredi ve taksitli nakit avans limitlerinde yeni düzenlemelere gitti. Yapılan güncellemelerle birlikte müşteriler, 90 bin TL'ye kadar faizsiz kredi kullanma imkânına sahip olurken, geri ödemeler 3 ya da 6 ay vadeli taksit seçenekleriyle gerçekleştiriliyor. İşte, faizsiz kredi imkânı sunan bankalar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2026 - 15:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bankalar, faizsiz kredi ve taksitli nakit avans kampanyalarını güncelleyerek, kredi tutarlarında güncellemeye gitti. Güncel uygulamalara göre beş banka, müşterilerine 65 bin TL’ye kadar faizsiz kredi ve 25 bin TL’ye kadar faizsiz nakit avans imkânı sağlıyor. Bu nedenle, 2026 Ocak itibarıyla faizsiz finansman imkânı sunan bankalar vatandaşların en çok merak ettiği başlıklar arasında yer almaya başladı. İşte, faizsiz kredi veren bankalara ilişkin öne çıkan detaylar…

        2

        GARANTİ BBVA

        - 50 bin TL faizsiz kredi 3 ay vade

        - 25 bin TL nakit avans, 3 ay vade

        3

        AKBANK

        - 6 ay vadeyle 35 bin TL kredi

        - 3 ay vadeyle 25 bin TL taksitli avans.

        4

        DENİZBANK

        - 65 bin TL kredi, 3 ay vade

        - 25 bin TL nakit avans 3 ay vade

        5

        İŞ BANKASI

        - 25 bin TL taksitli avans, 2-3 ay vade

        6

        QNB

        - 60.000 TL faizsiz kredi, 3 ay vade

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        Bahçeli'den Erdoğan'a doğum günü tebriği
        Bahçeli'den Erdoğan'a doğum günü tebriği
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        Babasını öldüren kız savunma yaptı!
        Babasını öldüren kız savunma yaptı!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü
        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü
        Ünlü çiftin bebekleri dünyaya geldi
        Ünlü çiftin bebekleri dünyaya geldi
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        Üniversitelerde öğrenci affı: Yarıda bırakanlar için düzenleme yolda
        Üniversitelerde öğrenci affı: Yarıda bırakanlar için düzenleme yolda
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        "Her geçen gün daha çok aşık oluyorum"
        "Her geçen gün daha çok aşık oluyorum"