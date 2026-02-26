Bankalar, faizsiz kredi ve taksitli nakit avans kampanyalarını güncelleyerek, kredi tutarlarında güncellemeye gitti. Güncel uygulamalara göre beş banka, müşterilerine 65 bin TL’ye kadar faizsiz kredi ve 25 bin TL’ye kadar faizsiz nakit avans imkânı sağlıyor. Bu nedenle, 2026 Ocak itibarıyla faizsiz finansman imkânı sunan bankalar vatandaşların en çok merak ettiği başlıklar arasında yer almaya başladı. İşte, faizsiz kredi veren bankalara ilişkin öne çıkan detaylar…