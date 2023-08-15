BANKALARIN KREDİ FAİZ ORANLARI | Ağustos 2023 bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları düştü mü, yükseldi mi ve ne kadar oldu?

BANKALARIN KREDİ FAİZ ORANLARI | Ağustos 2023 bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları düştü mü, yükseldi mi ve ne kadar oldu?

Bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları tablosu güncellendi. Bankalar düşük faiz oranları ve uzun vade seçenekleri ile müşterilerine kredi imkanı sunuyor. Özellikle kamu bankaları Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank başta olmak üzere bankalar taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarını resmi internet siteleri üzerinden açıkladılar. İşte Ağustos 2023 bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları...

*Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş., kasko ürünü ise Türkiye Sigorta A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile Türkiye Sigorta A.Ş. acentesidir.

0 km ve en fazla 5 yaşındaki taşıtlar için kullandırılabilir.

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TÜKETİCİ KREDİSİ

Dilediğiniz ödeme seçenekleriyle esnek bir yapıya sahiptir.

50.000 TL'ye kadar olan krediler için 36 aya kadar, 50.001 TL ve üzeri ile 100.000 TL arası krediler için 24 aya kadar ve 100.001 TL ve üzeri olan krediler için ise 12 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.

Şahsi ve/veya maddi teminat alınmaktadır.

Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunmaktadır.

*Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. acentesidir.