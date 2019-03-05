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Denizli'nin Buldan ilçesinde, iddiaya göre, emekli öğretmen Ali Saltıker, geçtiğimiz gün Buldan Yenice Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi üzerinden kendisine ait evi ipotek göstererek kredi başvurusunda bulundu. Kredi onaylanıp bankaya çağrılan Saltıker, hayatını şokunu yaşadı. Banka görevlileri ipotek gösterilen evden haczin kaldırılması halinde kredi kullanabileceklerini söyleyince Saltıker soluğu Tapu ve Kadastro Müdürlüğünde aldı.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
İHA'da yer alan habere göre tapu görevlileri ise Saltıker’e evin üzerine oğlu Ozan Saltıker’e ait 4 bin 56 TL'lik borcundan dolayı Denizli 2. İcra Müdürlüğü tarafından uygulanan haciz işlemi olduğu söylendi. Bunun üzerine Saltıker, Buldan Cumhuriyet Başsavcılığı'na icra görevlileri hakkında ‘görevi ihmal, görevi kötüye kullanma, özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlaması ile suç duyurusundan bulundu.
TAPU DAİRESİ: "SİZ VE EŞİNİZ ÖLÜSÜNÜZ"
Saltıker, Tapu Dairesi'nde sunulan belgeye göre kendisinin ve eşinin öldüğünü, mallarının da çocuklarına miras kaldığını öğrendi. Yaşarken öldüğü gösterilip kendisine ait eve oğlunun borcundan dolayı haciz işlemi uygulanan Ali Saltıker ise başından geçen tirajikomik olayı şöyle anlattı:
"MİRAS BIRAKAN (MURİS) OLMUŞUZ"
"Esnaf Kredi Kooperatifi'ne kredi başvurusunda bulunmuştum. Kredimin onaylandığını öğrenince bankaya kredi ile ilgili bilgi almaya gittiğimde bizim kredi üzerine ipotek vermiş olduğum şahsıma tapulu evime haciz konulduğunu öğrendik. Kredimin onaylanması için de evin üzerindeki haczin kaldırılması gerektiği söylendi. Benim bu olayla ilgili bir yere borcum ve kefilliğim de yok. Bu olay karşısından şaşırdım ve Tapu Müdürlüğü'e gittim. Oraya gittiğimde bana bir belge sundular belgeye göre benim ve eşimin öldüğünü yani muris (miras bırakan) olarak gösterildiğimi ve bundan dolayı benden kalacak üzerime kayıtlı malların çocuklarımın üzerine miras olarak kalacak hisselerden oğullarımdan Ozan Saltıker’in bir firmaya 4 bin 56 TL’lik borcu nedeniyle miras üzerindeki payına haciz konulduğunu öğrendim.
"AZİZ NESİN'LİK BİR DURUM OLDU"
Ben ve eşim sağ ölmedi. Muris olarak Denizli 2. İcra Müdürlüğü bu işlemi nasıl yapabilmiştir? Benim kişisel hak ve özgürlüklerim üzerinde oynayabilir? Kişisel hak ve hürriyetlerimi nasıl kısıtlayabilir? Bu olay beni Aziz Nesin'lik bir duruma düşürdü. ‘Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz’ olayı burada gerçekleşti" diye konuştu. Öte yandan, Saltıker’in şikayeti üzerine Buldan Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili inceleme başlattı.
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