BANT DARALTMA NEDİR?

Bant genişliği; bir web sitesinin kapasitesini ifade eder. Bant genişliği ne kadar fazlaysa, kullanıcıların bir siteye girmesi o kadar kolay olur. Bu yüzden her web sitesinin kendine ait bir erişim hızı vardır çünkü bant genişliği, her siteye göre değişir.