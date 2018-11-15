Banu Zorlu imajını değiştirdi

Cadde'den Mesut Yılmaz'ın haberine göre, önümüzdeki ay piyasaya çıkacak olan single için saç imajını değiştirdiğini söyleyen Banu Zorlu, "Eski saçlarımdan çok sıkılmıştım. Albüm bahanesiyle saç imajımı değiştirdim. İnşallah bu saç imajım bana uğur getirir" dedi.

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