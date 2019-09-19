Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Nişantaşı'nda pahalı olmakta ön sıralarda yer alan bir otelin restoranında dışarıdan getirdiği şekerli böreği yiyen Banu Zorlu böbrekle beraber çay içmeyi de ihmal etmedi. 'Bu böreğe bayılıyorum, çaktırmadan yiyoruz' diyen Banu Zorlu 'En sosyetik yemeği yesem de bu böreğin yeri ayrı" dedi.