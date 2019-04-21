Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım, Rıdvan Öncel, Morgan ve Shelton'un sayılarıyla 3. dakikayı 8-5 önde geçti. Beşiktaş Sompo Japan Samet Geyik, Alexander ve Pressey ile farkı kapatmak için hücumda etkili olmasına karşın Banvit Şehmus Hazer, Rıdvan Öncel ve Morgan ile pota altında etili olunca 6. dakikada fark 7 sayıya çıktı: 14-7. Siyah-beyazlı konuk ekip, Enes Berkay Taşkıran, Samet Geyik, Burak Can Yıldızlı ve Kenan Sipahi ile son iki dakikada farkı 2 sayıya indirdi. İlk periyotu Banvit 23-21 önde tamamladı.

İki takımda ikinci periyodun ilk dakikalarında potadan boş dönerken Banvit, Ragıp Berke Atar ve Tolga Geçim ile basket buldu. 17. dakikada 12-0'lık seri yakalayan ev sahibi ekip skoru 33-21'e taşıdı. İlk yarının bitmesine 50.6 saniye kala Beşiktaş Sompo Japan taraftarlarının kötü tezahüratı nedeniyle hakemler maçı durdurarak, iki kez anons ettirdi. Çirkin tezahürat devam edince de Beşiktaş Sompo Japan taraftarları salondan çıkartıldı. Müsabaka 15 dakika aranın ardından tekrar başlatıldı. İstanbul ekibinin sadece 4 sayı attığı bu çeyreğin ardından Banvit soyunma odasına 37-25 üstün girdi.

Üçüncü periyoda da iyi başlayan Banvit, Rıdvan Öncel, Shelton, İsmail Cem Ulusoy ile kazandığı sayılarla 24. dakikayı 46-34 önde geçti. Beşiktaş Sompo Japan Alexsander, Kenan Sipahi ve Samet Geyik’in sayılarıyla 27. dakikada farkı 10 sayıya düşürdü: 51-41. Banvit üçüncü çeyreği de 56-48 önde bitirdi.

Son periyoda daha istekli başlayan Beşiktaş Sompo Japan farkı kapatmak için Alexander, Erkan Veyseloğlu ile boyalı alanda başarılı olurken Banvit Ragıp Berke Atar, Morgan ve Perez ile farkın kapanmasına izin vermedi. Banvit karşılaşmadan 76-67 galip ayrıldı.

Banvit'te Tolga Geçim 14, Morgan ve Ragıp Berke Atar 12'şer, Rıdvan Öncel ve Shelton da 11'er sayıyla oynarken Beşiktaş Sompo Japan'da ise Alexander 26, Samet Geyik 16 sayı üretti.