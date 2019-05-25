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Banvit: 77 - Anadolu Efes: 87 | MAÇ SONUCU

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final ikinci maçında Anadolu Efes, Bandırma´da konuk olduğu Banvit'i 87-77 mağlup etti ve yarı finale yükseldi

Anadolu Efes

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda Banvit ile karşılaştı. Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelenin ilk periyodunda Dunston´ın skorer oyunuyla farkı açan İstanbul temsilcisi, bu bölümü 20-26 önde kapadı. Moerman´ın sayılarıyla 12´nci dakika sonrası 22-34 geriye düşen Banvit, bu andan itibaren savunma sertliğini artırdı. Ragıp Berke´nin de iyi oyunuyla 13-0´lık seri yakalayan Bandırma temsilcisi, İsmail Cem´in sayılarıyla 18´inci dakikada 35-34 öne geçti. Devrenin son saniyelerinde Shelton´ın üç sayılık basket-faul atışlarını isabete çevirmesiyle Banvit, soyunma odasına 41-38 üstün girdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf konuk ekip Anadolu Efes oldu. Banvit hücumda Rıdvan Öncel ve Jordan Morgan ile sayılar bulsa da 25´inci dakikayı 47-49 geride geçti. Kalan bölümde hücumda daha aktif oynayan Anadolu Efes olunca, İstanbul temsilcisi kader periyoduna 53-66 önde başladı. Konuk ekip son çeyrekte hücumda Shane Larkin ve Bryant Dunston ile sayılar üretirken 35´inci dakikayı 63-73 üstün geçti. Kalan bölümde Banvit geri dönse de Anadolu Efes cevap verince, Anadolu Efes maçı 77-87 kazandı.

Bu sonucun ardından Anadolu Efes, Play-Off´ta yarı finale yükseldi.

SALON: Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu
HAKEMLER: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Ali Şakacı
BANVİT: Şehmus Hazer 2, Tolga Geçim 18, Alex Daniel Perez 19, Jordan Morgan 14, Davon Shelton Jr. 6, Metehan Akyel 7, Ragıp Berke Atar 8, Rıdvan Öncel, İsmail Cem Ulusoy 3
ANADOLU EFES: Bryant Dunston 18, Krunoslav Simon 15, Adrien Moerman 7, Rodrigue Beaubois 18, Shane Larkin 18, Yiğitcan Saybir 3, Doğuş Balbay 3, Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı 5, James Metecan Birsen
1.PERİYOT: 20-26
DEVRE: 41-38
3.PERİYOT: 53-66

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