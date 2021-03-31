Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Baraj 34. yeni bölüm fragman yayınlandı mı? - Baraj 33. son bölüm...

Fox TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Baraj, 33. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizide bu akşamki bölümde; Mert’in kaçırılması her şeyi karıştırdı ve oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Peki Baraj 34. yeni bölüm fragman yayınlandı mı?

Baraj 34. yeni bölüm fragman yayınlandı mı? - Baraj 33. son bölüm...

Baraj dizisinin 33. son bölümü FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Gizem Karaca ve Sumru Yavrucuk'un yer aldığı dizinin yeni bölümleri Salı akşamları yayınlanıyor. Peki Baraj 34. yeni bölüm fragman yayınlandı mı? İşte Baraj 33. son bölüm özeti...

BARAJ 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baraj dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

BARAJ 33. BÖLÜM ÖZETİ

Nazım’ın Nehir’in hayatını kurtarması sonunda ikisinin de duyguları hakkında dürüst olmalarına sebep olur. Bahar ise bir yandan Nehir’in başına gelenlerin sebebini saklamaya bir yandan da Nazım’ı kaybetmemeye çalışır. Fakat Azra’nın geçmişinin onu yakalaması ve Mert’in kaçırılması her şeyi karıştıracaktır.

Tarık, Zahra ve İbrahim bir yandan Halit ve Hayriye’nin evlilik teklifi, bir yandan Meryem’in cesedi ve bir yandan da Bahar’ın onları Halil’in cinayetiyle suçlaması üzerine iyice köşeye sıkışmışlardır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Eşkıya 189. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. son bölüm
TELEVİZYONEşkıya yeni fragman geldi mi?
Masumlar Apartmanı 28. yeni bölüm fragmanı yayında! Masumlar Apartmanı fragman izle
TELEVİZYONMasumlar Apartmanı fragmanı yayında!
Alev Alev 21. yeni bölüm 2. fragmanı yayında - Alev Alev 21. bölümde neler olacak?
TELEVİZYONAlev Alev 21. yeni bölüm 2. fragmanı yayında!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ceylan (Sanem Çelik) diziden neden ayrıldı?
TELEVİZYONEDHO Ceylan diziden neden ayrıldı?
Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman? Masumlar Apartmanı neden yok? TRT1 yayın akışı
TELEVİZYONMasumlar Apartmanı neden yok?
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak, hangi tarihte? Netflix La Casa De Papel 5. sezon final mi?
TELEVİZYONLa Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlıyor?
Para Uçağı filmi oyuncuları kimler? Para Uçağı filmi konusu nedir?
TELEVİZYONPara Uçağı filmi oyuncuları kimler?
Jack Reacher 2 oyuncuları kimler? Jack Reacher 2 filmi konusu nedir?
TELEVİZYONJack Reacher 2 oyuncuları kimler?
Küçük Esnaf oyuncuları kimler? Küçük Esnaf filmi konusu nedir?
TELEVİZYONKüçük Esnaf oyuncuları kimler?
Çukur son bölümde neler oldu? 'Çukur'da Akın Koçovalı'dan sürpriz hamle! - Televizyon Haberleri
TELEVİZYON'Çukur'da Akın Koçovalı'dan sürpriz hamle!