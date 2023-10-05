Türkiye genelinde yaşanan kuraklığın ardından eylül ayının son haftasında birçok bölgemizde beklenen sağanak yüzünü gösterdi.

28 EYLÜL'DE YÜZDE 22.4'TÜ Sel ve taşkına neden olan, hayatı olumsuz yönde etkileyen yağmurun ardından doluluk oranı gerileyen İstanbul'daki barajlardan nihayet iyi haber geldi.

BİR NEBZE YÜKSELDİ Eylül ayının son haftasında, 28 Eylül Perşembe günü, yüzde 22.41 olarak ölçülen İstanbul'daki barajların doluluk oranı, son 6 günde inen yağışla bir nebze de olsa yükseldi. REKLAM

6 GÜNLÜK YAĞIŞIN BİLANÇOSU YÜZDE 1 İSKİ tarafından bu sabah yapılan açıklamada barajların doluluk oranının yüzde 23.50'ye çıktığı bildirildi. Bu oran, İstanbul'un aldığı son 6 gündeki yağışla barajlardaki doluluk oranının 1 puanın üzerinde artması anlamına geldi.

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