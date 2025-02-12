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        Haberler Bilgi Yaşam Baraj doluluk oranı 12 Şubat 2025: İSKİ Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Baraj doluluk oranı 12 Şubat 2025: İSKİ Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını güncel olarak duyuruyor. Baraj doluluk oranları, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre en son baraj doluluk oranı yüzde 45-50 civarındaydı. 12 Şubat 2025 Çarşamba günü için baraj doluluk oranı belli oldu. Peki İSKİ 12 Şubat baraj doluluk oranı nasıl, yüzde kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 14:46 Güncelleme: 12.02.2025 - 14:48
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        İSKİ baraj doluluk oranı güncel duyuruluyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İşte 12 Şubat 2025 İSKİ Baraj doluluk oranı

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        12 ŞUBAT İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İSKİ tarafından açıklanan son veriye göre barajlardaki genel doluluk oranı 57,66 olarak duyuruldu.

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        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        12 Şubat 2025 tarihli verilere göre İstanbul'daki barajların doluluk oranları şöyle;

        Ömerli yüzde 63.12

        Darlık yüzde 54,44

        Elmalı yüzde 95,00

        Terkos yüzde 59,57

        Alibey yüzde 41,16

        Büyükçekmece 53,74

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