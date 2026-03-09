Baraj doluluk oranı 9 Mart 2026: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Baraj doluluk oranları, İSKİ tarafından gün gün güncellenmeye devam ediyor. İstanbul'da son günlerde meydana gelen yağışlı havanın ardından, vatandaşlar baraj doluluk oranlarını sorgulamaya başladı. Peki, 9 Mart 2026 İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Giriş: 09.03.2026 - 09:56
İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş barajlardaki son durumu sorgulamaya devam ediyor. İSKİ tarafından 9 Mart tarihli baraj doluluk oranları paylaşıldı. İşte, güncel baraj doluluk oranı
9 MART GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Mart 2026 tarihli baraj doluluk oranları yüzde 45,83 olarak ölçüldü.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı: %64,82
Darlık Barajı: %62,46
Elmalı Barajı: %88,21
Terkos Barajı: %29,13
Alibey Barajı: %36,23
Büyükçekmece Barajı: %35,05
Sazlıdere Barajı: %29,33
Istrancalar Barajı: %41,8
