Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Baraj doluluk oranı 9 Mart 2026: İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Baraj doluluk oranı 9 Mart 2026: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Baraj doluluk oranları, İSKİ tarafından gün gün güncellenmeye devam ediyor. İstanbul'da son günlerde meydana gelen yağışlı havanın ardından, vatandaşlar baraj doluluk oranlarını sorgulamaya başladı. Peki, 9 Mart 2026 İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2026 - 09:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş barajlardaki son durumu sorgulamaya devam ediyor. İSKİ tarafından 9 Mart tarihli baraj doluluk oranları paylaşıldı. İşte, güncel baraj doluluk oranı

        2

        9 MART GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Mart 2026 tarihli baraj doluluk oranları yüzde 45,83 olarak ölçüldü.

        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        Ömerli Barajı: %64,82

        Darlık Barajı: %62,46

        3

        Elmalı Barajı: %88,21

        Terkos Barajı: %29,13

        Alibey Barajı: %36,23

        Büyükçekmece Barajı: %35,05

        Sazlıdere Barajı: %29,33

        Istrancalar Barajı: %41,8

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        Petrol fiyatları 100 doları aştı
        Petrol fiyatları 100 doları aştı
        "Gerekli tedbirleri alıyoruz"
        "Gerekli tedbirleri alıyoruz"
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        Kabine toplanıyor! Savaş ve ikramiyeler
        Kabine toplanıyor! Savaş ve ikramiyeler
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        Rihanna'nın evine silahlı saldırı
        Rihanna'nın evine silahlı saldırı
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        "F.Bahçe'nin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz!"
        "F.Bahçe'nin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz!"
        4 il için kar yağışı uyarısı! Batıda poyraz etkili oluyor
        4 il için kar yağışı uyarısı! Batıda poyraz etkili oluyor
        Hamile kadın işten çıkartılamaz
        Hamile kadın işten çıkartılamaz
        Bu ay en çok hangi hastalıklar görülüyor?
        Bu ay en çok hangi hastalıklar görülüyor?
        Geri dönüşlerin kralı!
        Geri dönüşlerin kralı!