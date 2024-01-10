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        Haberler Gündem Güncel Baraj doluluk oranı iski | Baraj doluluk oranları İSKİ açıkladı! Güncel baraj doluluk oranı iski grafikli açıkladı - barajlarda son durum

        Bardaktan boşanır gibi yağdı! Bir günde doluluk oranı ne kadar arttı?

        İstanbul'da, kuraklığın ardından geçen yıl 11 Kasım'da barajların doluluk oranı yüzde 16.18'e kadar düşmüştü. Bir buçuk aydır aralıklarla süren yağışın ardından, üç gündür mega kentte, şiddetli sağanak vardı. Özellikle dün İstanbul'da karla karışık yağmur gün boyu sürdü. İşte 10 Ocak Çarşamba itibariyle barajlarda son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2024 - 10:16 Güncelleme: 11.01.2024 - 06:30
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        Bardaktan boşanır gibi yağdı! Bir günde doluluk oranı ne kadar arttı?
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        Ülke genelinde yaşanan kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. 11 Kasım 2023'te Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.

        11 KASIM'DA YÜZDE 16.18'Dİ

        İstanbul'da yağmurlu günlerden önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 53.63'e çıkmıştı.

        DOLULUK ORANI YÜZDE 55.31 OLDU

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        Üç gündür aralıklarla sağanak yağış alan İstanbul'da, bu sabah barajların doluluk oranı yüzde 55.31 olarak ölçüldü. Başka bir ifadeyle İstanbul'da baraj doluluk oranı 1 günde yüzde 1.7'ye yakın arttı.

        BARAJLARDA ARTIŞ BEKLENİYOR

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre İstanbul'da bu hafta sağanak yağış sürecek.

        Baraj doluluk oranının daha da artacağı belirtiliyor.

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