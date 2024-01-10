Bardaktan boşanır gibi yağdı! Bir günde doluluk oranı ne kadar arttı? İstanbul'da, kuraklığın ardından geçen yıl 11 Kasım'da barajların doluluk oranı yüzde 16.18'e kadar düşmüştü. Bir buçuk aydır aralıklarla süren yağışın ardından, üç gündür mega kentte, şiddetli sağanak vardı. Özellikle dün İstanbul'da karla karışık yağmur gün boyu sürdü. İşte 10 Ocak Çarşamba itibariyle barajlarda son durum...

Habertürk Giriş: 10.01.2024 - 10:16 Güncelleme: 11.01.2024 - 06:30 facebook

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