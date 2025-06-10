Baraj doluluk oranı yüzde kaç? 10 Haziran İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı
İSKİ tarafından baraj doluluk oranı güncel olarak duyuruluyor. İstanbul'daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte, 10 Haziran İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ tarafından duyuruluyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından paylaşılan verilere göre Ömerli, Elmalı, Terkos, Alibeyköy, Sazlıdere, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar ve diğer barajlardaki su seviyesi belli oldu. Peki, 10 Haziran İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 73, 83 oldu.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 10 Haziran'da doluluk oranı şöyle sıralandı:
Ömerli Barajı: %84,34
Darlık Barajı: %77,62
Elmalı Barajı: %89,29
Terkos Barajı: %75,82