Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 23 Temmuz İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı belli oldu

Baraj doluluk oranı güncel olarak merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İSKİ) verilerine göre 22 Temmuz’da İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 57,07 olarak kaydedildi. Peki, 23 Temmuz İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?