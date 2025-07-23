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        Haberler Bilgi Yaşam Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 23 Temmuz İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı belli oldu

        Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 23 Temmuz İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı belli oldu

        İstanbul baraj doluluk oranı yağışların azalmasıyla düşüşe geçti. Yaz mevsimin sıcak geçmesi barajlardaki su seviyesini etkiliyor. Ömerli, Elmalı, Terkos, Alibeyköy, Sazlıdere, Büyükçekmece, Istrancalar gibi kente su sağlayan barajların günlük durumu merak konusu. Peki 23 Temmuz İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı yüzdesi kaç?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 11:12 Güncelleme: 23.07.2025 - 11:13
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        Baraj doluluk oranı güncel olarak merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İSKİ) verilerine göre 22 Temmuz’da İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 57,07 olarak kaydedildi. Peki, 23 Temmuz İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

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        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 23 TEMMUZ 2025

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanan verilere göre, İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajların genel doluluk oranı yüzde 57,07 olarak ölçüldü.

        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        Alibey Barajı yüzde 40,4

        Büyükçekmece Barajı yüzde 54,13

        Sazlıdere Barajı yüzde 45,87

        Istrancalar Barajı yüzde 30,84

        Ömerli Barajı yüzde 58,88

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        Darlık Barajı yüzde 66,06

        Elmalı Barajı yüzde 72,79

        Terkos Barajı yüzde 60,13

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