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        Haberler Bilgi Yaşam Baraj doluluk oranında son durum: İSKİ 28 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Baraj doluluk oranında son durum: İSKİ 28 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ tarafından güncel baraj doluluk oranı duyuruluyor. Havaların ısınmasıyla birlikte İstanbul'daki barajların son durumu merak konusu oldu. 28 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 17:06 Güncelleme: 28.05.2025 - 17:08
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        İSKİ tarafından güncel baraj doluluk oranı duyuruluyor. Havaların ısınmasıyla birlikte İstanbul’daki barajların son durumu merak konusu oldu. 28 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

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        İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

        İSKİ tarafından 28 Mayıs tarihli açıklanan son veriye göre barajların genel dolululuk oranı % 77,18 olarak açıklandı.

        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        Ömerli Barajı 88.82

        Darlık Barajı 80,27

        Elmalı Barajı 92,21

        Terkos Barajı 77,78

        Alibey Barajı 57,49

        3

        Büyükçekmece Barajı 68,64

        Sazlıdere Barajı 56,9

        Istrancalar Barajı 40,58

        Kazandere Barajı 84,18

        Pabuçdere Barajı 83,72

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