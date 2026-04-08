        Baraj taştı, evleri adeta adaya döndü | Son dakika haberleri

        Baraj taştı, evleri adeta adaya döndü

        Sivas'ta etkili olan şiddetli yağışlar sonrası bir barajın su seviyesi artınca barajdan taşan su köye kadar ulaştı. Köyde bulunan bir ev adeta ada ortasında kaldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 11:48 Güncelleme:
        Evleri adeta adaya döndü
        Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan Karacalar Barajı, kışın yağan karın erimesi ve yoğun yağışlar sonrası dolup taştı.

        İHA'nın haberine göre barajdan taşan su, çevredeki köylere kadar ulaştı. Barajın yakınında bulunan Yapalı köyü taşkından olumsuz etkilendi.

        Köyde yaşayan Hamit ve Ömer Üner'in evi ada ortasında kaldı. Köyde mağdur olan Üner ailesi, yardım istedi.

        Barajdaki suyun taşması sonrası mağdur olduklarını ifade eden Hamit Üner, "Devletimizden bize yardım etmesini istiyoruz. Sürekli yağmur yağıyor. Çevremiz derelerle çevrili, halimiz ortada. Bütün alet ve ekipmanlarımız ortada kaldı. Yakında sular altında kalacağız. Biz burada çaresiz bekliyoruz" dedi.

        Tarım ekipmanlarının su altında kalacağını ifade eden Ömer Üner, "Şu an denizin ortasındaki adada gibiyiz. Ahırım, malım, canım hep ortada. Benim bir çıkar yolum yok. Bizi buradan kurtarın" ifadelerine yer verdi.

