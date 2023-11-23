Haberler Gündem BARAJLAR DOLUYOR... İstanbul baraj doluluk oranı 23 Kasım 2023 İSKİ tablosu: Yüzde 25'e sınırına geldi! - Güncel

İstanbul baraj doluluk oranı 23 Kasım 2023 İSKİ tablosu: Yüzde 25'e sınırına geldi! İstanbul baraj doluluk oranları geçtiğimiz hafta başlayan yağışlarla birlikte yükselişini sürdürüyor. Yüzde 16 seviyelerine kadar gerileyen baraj doluluk oranı bugün kaydedilen son verilere göre yüzde 25 sınırına kadar ulaştı. İşte İstanbul 23 Kasım baraj doluluk oranı... Habertürk Giriş: 23.11.2023 - 16:03 Güncelleme: 23.11.2023 - 16:03 facebook

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İstanbul baraj doluk oranı her geçen gün artmaya devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde il genelinde etkili olan yağmu sonrası barajlarda son durum merak edilip araştırılıyor. Peki, İstanbul barajlarında son durum ne? İşte İSKİ 23Kasım baraj doluluk oranları...

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23 KASIM İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI İstanbul'da baraj doluluk oranları geçtiğimiz Salı günü bugün de sabah saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte yüzde 25 sınırına kadar yükseldi.

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Bugün yani 23 Kasım Perşembe günü İstanbul baraj doluluk oranları ise düne göre yüzde 3'e yakın artışla yüzde 23.78 olarak kaydedildi.

Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

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