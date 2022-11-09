SU MİKTARI 335 MİLYON METREKÜPE GERİLEDİ



İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler azami 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken, su miktarı ise 335 milyon 53 bin metreküp seviyesinde bulunuyor.



Barajlardaki doluluk oranı 8 Kasım baz alındığında 2012'de yüzde 48,03, 2013'de yüzde 42,6, 2014'te yüzde 36,44, 2015'te yüzde 68,01, 2016'da yüzde 36,91, 2017'de yüzde 56,03, 2018'de yüzde 48,55, 2019'da yüzde 40,62, 2020'da yüzde 28,88, 2021'de yüzde 44,15, bu yıl ise yüzde 38,63 seviyeleri görüldü.