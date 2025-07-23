Barbadosbayrağı nedir? Barbadosbayrağının üzerinde hangi semboller ve renkler var, anlamı ne?

Barbados, Büyük Britanya’dan ayrılıp bağımsız devlet statüsü kazandığı 30 Kasım 1966 tarihinden itibaren yeni bir ulusal kimlik inşa etti. Bu kimliğin en görünür ögesi olan Barbados bayrağı mavi-altın-mavi şeritleri ve tam merkezdeki kırık mızrak ucu ile tasarlandı. Bayrağın kabulü, ada halkı için yalnızca bir yönetim değişimini değil, sömürge dönemine dair zincirlerin kopuşunu temsil ediyor. Barbados bayrağı rengi olarak benimsenen koyu mavi şeritler denizleri ve gökyüzünü; altın rengi ise adanın ünlü kumsallarını simgeliyor. Siyah kırık mızrak, geleneksel Poseidon üç dişlisinin orta dişinin koparılmasıyla tasvir edilmiş, bu kopuş Barbados’un kendi kaderini tayin etme kararlılığını sembolize ediyor. Barbados bayrağı anlamı üzerine konuşuldukça, renk ve sembollerin her biri özgürlük, gurur ve doğal güzelliklere vurgu yapıyor. Peki, Barbados bayrağı nedir? İşte, detaylar…

BARBADOSBAYRAĞI NEDİR?

Barbados bayrağı, dikey konumda eşit genişlikte üç şeritten oluşuyor: sol ve sağda koyu mavi, ortada parlak altın sarısı yer alıyor. Bu düzen, 1966’daki tasarım yarışmasını kazanan ressam Grantley Prescod’un önerisiyle resmileşti. Kırık mızrak ucu doğrudan altın sarısı zemine yerleştirildi ve rüzgarla savrulduğunda üç dişli formu net şekilde görünüyor. Uluslararası yarışmalarda, Birleşmiş Milletler oturumlarında ve yerel bayramlarda aynı ölçüler korunuyor; böylece hem protokol hem de halk etkinliklerinde tutarlılık sağlanıyor.