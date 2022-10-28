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Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. sezon ne zaman başlıyor?

Tarihi dizi tutkunlarının yakından takip ettiği Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı’nın 2. Sezonu henüz başlamadı. TRT1 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizinin ikinci sezonunun başlayacağı tarih için gözler açıklamalara çevrildi.

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  • Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. sezon başlayacak mı, ne zaman başlıyor? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı final mi yaptı?

    ES Film imzalı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 16 Eylül 2021 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başladı. Dizinin ilk sezonunda yer alan Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe’nin diziden ayrılmalarından sonra yeni sezon hakkında neler olacağı merak edilirken yeni sezonun hala başlamaması kafaları karıştırdı. Peki, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. sezon ne zaman başlıyor? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı final mi oldu? İşte detaylar…
  • Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. sezon başlayacak mı, ne zaman başlıyor? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı final mi yaptı?

    BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 2. SEZON NE ZAMAN?

    Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yeni sezonu olan 2. sezonun ne zaman ekrana geleceği henüz netleşmedi.

    İlgiyle takip edilen tarihi dizi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı.

    Dizinin Ekim ayı başında ekranlara gelmesi bekleniyordu ancak henüz başlamadı. Bu durum 'final mi yaptı?' sorularını da beraberinde getirirken remi bir açıklama da bulunmuyor.
  • Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. sezon başlayacak mı, ne zaman başlıyor? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı final mi yaptı?

    BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI FİNAL Mİ YAPIYOR?

    Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı bu akşam sezon finali yapıyor. Yeni sezon onayı alan dizinin Eylül ayında 2. sezonuyla ekranlara gelmesi bekleniyor.

    BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 1. SEZONUNDA NE OLMUŞTU?

    Oruç Reis, Don Diego'nun kurduğu bir oyunla Cezayirli birkaç hain tarafından tuzağa düşürülmüş ve ağır yara almıştı.

    Ağabeyini kurtarmak için mücadele eden Hızır, ne yazık ki onu kolları arasında ölüme uğurlamıştı. Hızır, Oruç Reis'i öldürenlerden intikamını alabilecek midir?

    Oruç Reis'in emaneti olan Cezayir'i ve mazlum halkı Don Diego'nun zulmünden kurtarabilecek midir?

    Yavuz Sultan Selim selamı ve övgüsüyle gönderilen yüzük ile bundan böyle "Barbaros Hayreddin" adını taşıyacağı müjdelenen Hızır'ın deryalarda kazanacağı yeni zaferler neler olacaktır?
  • Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. sezon başlayacak mı, ne zaman başlıyor? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı final mi yaptı?

    BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI OYUNCULARI

    Engin Altan Düzyatan: Oruç Reis

    Ulaş Tuna Astepe: Hızır Reis

    Yiğit Özşener: Pietro

    Pelin Akil: İsabel

    Yetkin Dikinciler: İshak Reis

    İsmail Filiz: Şahin (Kılıçoğlu)

    Caner Topçu: İlyas Reis

    Bahadır Yenişehirlioğlu: Derviş

    Devrim Evin: Antuan

    Mehmet Atay: Kılıç Bey

    Cemre Gümeli: Meryem

    Okan Şenozan: Karabay

    Aytek Şayan: Şahbaz

    Ümit Çırak: Slyvio

    Serpil Özcan: Asiye

    Tolga İskit: Cafer

    Doruk Nalbantoğlu: Gülletopuk

    Murat Göçmez : Horozcu

    Batuhan Bayar: Niko

    Gökay Müftüoğlu: Diego

    Nezir Çınarlı: Hayrabay

    Eren Demirbaş : Müneccim

    Tolga Akkaya: Yareli Hasan

    Gökhan Gencebay: Bülbül

    Şeyma Peçe: Esther

    Ali Murat Altunmeşe: Golem

    Dilistan Balcı: Ayşe

    Muhammet Çakır: Ebu Muhammed

    Yiğitcan Özyiğit: Meczup

    Serkan Ergün: Burak Reis

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