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Barbaroslar dizisi nerede çekiliyor? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin çekildiği şehirler...

TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi bu akşam 5. bölümüyle seyirciyle buluştu. Diziseverler, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı nerede çekiliyor? sorusunun cevabını merak ediyor. İşte Doğan Ümit Karaca'nın yönettiği tarihi dizi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi çekildiği yer...

Barbaroslar dizisi nerede çekiliyor? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin çekildiği şehirler...

Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ; Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas’ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatıyor. İşte diziseverler tarafından ilgiyle izlenen Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi çekim yeri...

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin çekimleri Antalya, Marmaris ve İstanbul'da gerçekleşiyor. Dizi için özel plato ve gemiler hazırlandı.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI DİZİSİ KONUSU

Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa ve diğer üç kardeşinin hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Oruç Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Barbaros Hayreddin Paşa oldu.

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