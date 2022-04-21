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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölüm yayınlandı! TRT 1 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 28.son bölüm tek parça izle!

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izleyicisiyle buluştu. Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Pelin Akil ve Cemre Gümeli'nin başrollerini paylaştığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 28. yeni bölümü TRT 1 ekranlarında yayınlandı. İşte, 21 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelen Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izleme linki…

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    Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle! TRT 1 Barbaroslar 28.son bölüm tek parça izle! 21 Nisan 2022 Barbaroslar son bölüm izle

    Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölüm 21 Nisan Perşembe TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümde;  Baba Oruç ve Hızır’ın kendisini kurtarmakta çaresiz kaldığını öğrenen İlyas, Esma yardımıyla tutulduğu zindandan kaçar. Başrolünü Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Pelin Akil ve Cemre Gümeli'nin paylaştığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 28. bölüm izlemek isteyen dizi severler Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölümü tek parça izleme linkini araştırıyor.
  • 02
    Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle! TRT 1 Barbaroslar 28.son bölüm tek parça izle! 21 Nisan 2022 Barbaroslar son bölüm izle

    BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 28. BÖLÜM İZLE!

    Diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler aşağıdaki Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 28.bölüm izleme linki kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilirler.

    https://www.trt1.com.tr/diziler/barbaroslar-akdenizin-kilici
  • 03
    Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle! TRT 1 Barbaroslar 28.son bölüm tek parça izle! 21 Nisan 2022 Barbaroslar son bölüm izle

    BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 28.BÖLÜM ÖZETİ

    Tüm çabalarına rağmen Baba Oruç ve Hızır’ın kendisini kurtarmakta çaresiz kaldığını öğrenen İlyas, Esma yardımıyla tutulduğu zindandan kaçmış ve Mesih Paşa’nın yaverini Kelemez’deki katliamın asıl suçlularını itiraf etmesi için esir almıştı. Oruç bu olay karşısında İlyas’ı bulduğu yerde öldüreceğini söyleyen Mesih Paşa’ya engel olamamış ve İlyas gözleri önünde vurularak düşmüştü.
  • 04
    Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle! TRT 1 Barbaroslar 28.son bölüm tek parça izle! 21 Nisan 2022 Barbaroslar son bölüm izle

    Oruç, kardeşini vuran Mesih Paşa’dan intikamını nasıl alacaktır? İlyas yaşayacak mıdır? Hüma, İlyas’ın zindandan kaçmasına sebep olan Esma’ya İlyas’ın canına bir şey olduğu takdirde onu çiğneyip geçeceğini söylemişti. Hüma ona nasıl bir ceza verecek ve Esma bunun karşılığında ne yapacaktır? Hızır, Piri Reis ve Murad, Don Diego’nun himayesine girmeye hazırlanan Şahbaz’ın ve yanındaki Piero’nun izini bulmuş ve onları yakalayacakları esnada tuzağa düşürülmüşlerdi. 
  • 05
    Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle! TRT 1 Barbaroslar 28.son bölüm tek parça izle! 21 Nisan 2022 Barbaroslar son bölüm izle

    Kara Hasan ve Osmanlı askerlerinin yetişmesiyle bu tuzaktan kurtulan Hızır ve leventler, Şahbaz ve Piero’yu Kelemez’e götürmeyi başarabilecek midir? Yolda onları bekleyen engeller neler, yeni düşmanlar kimler olacaktır? Kelemez’deki katliamda Gabriel’in parmağı olduğu ortaya çıkacak mıdır? Modon fethi başlayacak mıdır?

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