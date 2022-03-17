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Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi en son 23.bölümüyle izleyicisiyle buluşmuştu. Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe’yi başrolde buluşturan Barbaroslar dizisi yeni bölümü TRT 1’in yayın akışında görülmemesinin ardında merak konusu oldu. Peki, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı bu akşam var mı? Barbaroslar neden yok?

  • 01
    Barbaroslar neden yok, 24.yeni bölüm ne zaman? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı bu akşam var mI? 17 Mart 2022

    Başrollerini Ulaş Tuna Astepe, Engin Altan Düzyatan, Yetkin Dizikinciler, Pelin Akil ve Cemre Gümeli’nin paylaştığı Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin TRT 1 yayın akışında görünmemesinin ardından ”Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı bu akşam var mı? Barbaroslar neden yok?” soruları gündeme geldi. Peki, 17 Mart 2022 tarihinde yayınlanması beklenen Barbaroslar neden yok, yeni bölüm ne zaman?
  • 02
    Barbaroslar neden yok, 24.yeni bölüm ne zaman? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı bu akşam var mI? 17 Mart 2022

    BARBAROSLAR BU AKŞAM VAR MI?

    Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin 17 Mart 2022 tarihinde yayınlanması beklenen 24.bölümü TRT 1’in yayın akışında yer almıyor.
  • 03
    Barbaroslar neden yok, 24.yeni bölüm ne zaman? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı bu akşam var mI? 17 Mart 2022

    BARBAROSLAR NEDEN YOK?

    Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yeni bölümünün ekrana gelmemesiyle ilgili henüz bir açıklama yaypılmadı.
  • 04
    Barbaroslar neden yok, 24.yeni bölüm ne zaman? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı bu akşam var mI? 17 Mart 2022

    BARBAROSLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Ulaş Tuna Astepe, Engin Altan Düzyatan, Yetkin Dizikinciler, Pelin Akil ve Cemre Gümeli gibi ünlü isimleri birleştiren Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, 24 Mart 2022 tarihinde 24.bölümüyle ekrana gelecek.
  • 05
    Barbaroslar neden yok, 24.yeni bölüm ne zaman? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı bu akşam var mI? 17 Mart 2022

    TRT1 YAYIN AKIŞI – 17 MART 2022

    04:55 Elimi Bırakma

    08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

    09:30 Alişan İle Hayata Gülümse

    13:30 Ege’nin Hamsisi

    16:30 Seksenler

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Berat Kandili Özel

    22:00 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı

    01:15 Türk Sineması “Rüya Makamı”

    02:35 Ege’nin Hamsisi

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