Başrollerini Ulaş Tuna Astepe, Engin Altan Düzyatan, Yetkin Dizikinciler, Pelin Akil ve Cemre Gümeli’nin paylaştığı Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin TRT 1 yayın akışında görünmemesinin ardından ”Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı bu akşam var mı? Barbaroslar neden yok?” soruları gündeme geldi. Peki, 17 Mart 2022 tarihinde yayınlanması beklenen Barbaroslar neden yok, yeni bölüm ne zaman?