Barcelona: 2 - Girona: 1 | MAÇ SONUCU
İspanya LaLiga'nın 9. haftasında Barcelona, evinde Girona'yı 2-1 mağlup etti. 13'te Pedri ve 90+3. dakikada Ronald Araujo'nun golleriyle 1-0'dan galibiyete ulaşan Barcelona, puanını 22'ye yükseltti. Girona ise 6 puanda kaldı.
İspanya LaLiga'nın 9. haftasında Barcelona, Girona'yı konuk etti. Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı kazanan 2-1'lik skorla Barcelona oldu.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Pedri ve 90+3'te Ronald Araujo attı.
Girona'nın tek golü 20. dakikada Axel Witsel'den geldi.
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick 90. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Barcelona 22 puana ulaşırken, Girona 6 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Barcelona, deplasmanda Real Madrid ile El Clasico'da kozlarını paylaşacak. Girona ise sahasında Real Oviedo'yu konuk edecek.