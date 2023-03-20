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Barcelona : 2 - Real Madrid: 1 | MAÇ SONUCU

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 26. haftasında Barcelona sahasında oynadığı maçta Real Madrid'i 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Barcelona ezeli rakibine karşı puan farkını 12'ye çıkardı

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AA / HABERTURK.COM
  • Barcelona : 2 - Real Madrid: 1 | MAÇ SONUCU

    İspanya La Liga'nın 26. haftası El Classico'ya sahne oldu. Barcelona evinde Real Madrid'i ağırladı. 
  • Barcelona : 2 - Real Madrid: 1 | MAÇ SONUCU

    El Clasico (klasik) olarak adlandırılan ezeli iki takımın Nou Camp Stadı'nda oynadığı maçı, 95 bin 475 futbolsever izledi.
  • Barcelona : 2 - Real Madrid: 1 | MAÇ SONUCU

    Karşılaşmanın 9. dakikasında Barcelonalı Ronaldo Araujo'nun kendi kalesine attığı golle Real Madrid 1-0 öne geçti.
  • Barcelona : 2 - Real Madrid: 1 | MAÇ SONUCU

    Katalan takımı beraberlik golünü 45. dakikada Sergi Roberto ile bulurken, ilk yarı 1-1 sona erdi.
  • Barcelona : 2 - Real Madrid: 1 | MAÇ SONUCU

    Karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarıda, oyuna girdikten dört dakika sonra ağları havalandıran Real Madrid'den Marco Asensio'nun (Dk. 81) golü VAR hakemi tarafından ofsayt kararıyla iptal edildi.
  • Barcelona : 2 - Real Madrid: 1 | MAÇ SONUCU

    Uzatmaların oynandığı 90+2. dakikada Franck Kessie'nin golüyle öne geçen Barcelona sahadan 2-1 galip ayrıldı.

     
  • Barcelona : 2 - Real Madrid: 1 | MAÇ SONUCU

    La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren iki takımdan lider Barcelona puanını 68'e çıkararak, Real Madrid (56 puan) ile arasındaki puan farkını 12'ye çıkardı. Sahadan galip ayrılan Barcelona, şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj yakaladı.

     
  • Barcelona : 2 - Real Madrid: 1 | MAÇ SONUCU

    El Clasico'larda 253. kez karşı karşıya gelen iki takımdan Real Madrid'in 101, Barcelona'nın 100 galibiyeti bulunurken, 52 maçta beraberlikle sonuçlandı.

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