        Haberler Spor Futbol İspanya Barcelona: 3 - Atletico Madrid: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Barcelona: 3 - Atletico Madrid: 1 | MAÇ SONUCU

        İspanya La Liga'nın 15. hafta maçında Barcelona, sahasında Atletico Madrid'i 3-1 mağlup etti.

        Giriş: 03.12.2025 - 01:12 Güncelleme: 03.12.2025 - 01:12
        Barcelona evinde Atletico Madrid'i devirdi!
        İspanya La Liga'nın 15. hafta maçında Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Barcelona, 3-1'lik skorla kazandı.

        Atletico Madrid, karşılaşmanın 19. dakikasında Alejandro Baena'nın golüyle öne geçti. Barcelona ise bu gole 26. dakikada Raphinha ile cevap verdi. Dakikalar 65'i gösterirken sahneye çıkan Daniel Olmo, takımını öne geçiren golü kaydetti. Müsabakanın 90+6. dakikasında Ferran Torres, maçın skorunu belirleyen golü kaydetti.

        36. dakikada penaltı kazanan Barcelona'da Robert Lewandowski topun başına geçti ancak penaltıdan yararlanamadı.

        ÜST ÜSTE 5 GALİBİYET

        Hansi Flick'in ekibi Barcelona, La Liga'da yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

        Öte yandan Diego Simeone'nin takımı Atletico Madrid'in La Liga'daki 14 maçlık yenilmezlik serisi bu mağlubiyetle sona erdi.

        Bu galibiyetin ardından Barcelona, 37 puana ulaşarak en yakın rakibi Real Madrid'in 4 puan önünde bir maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yer aldı.

        Atletico Madrid ise 31 puanla 4. sırada yer aldı.

        İspanya La Liga'nın gelecek haftasında Barcelona, Real Betis deplasmanına gidecek. Atletico Madrid, Athletic Bilbao'ya konuk olacak.

