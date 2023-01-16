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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Barcelona: 3 - Real Madrid: 1 | MAÇ SONUCU

Barcelona, İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid'i 3-1'lik skorla mağlup etti ve 14. zaferini elde etti

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AA / HABERTURK.COM
  • Barcelona: 3 - Real Madrid: 1 | MAÇ SONUCU

    İspanya Süper Kupası'nı finalde Real Madrid'i 3-1 mağlup eden Barcelona kazandı.
  • Barcelona: 3 - Real Madrid: 1 | MAÇ SONUCU

    Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Fahd Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Barcelona, 33. dakikada Gavi ve 45. dakikada Robert Lewandowski'nin golleriyle 2-0 önde kapattı.
  • Barcelona: 3 - Real Madrid: 1 | MAÇ SONUCU

    İkinci yarıda üstünlüğünü devam ettiren Barcelona, 69. dakikada Pedri'nin golüyle farkı 3'e çıkardı.
  • Barcelona: 3 - Real Madrid: 1 | MAÇ SONUCU

    Müsabakanın 90+3. dakikasında Karim Benzema'nın attığı golle Real Madrid farkı indirse de maçı 3-1 kazanan Barcelona kupanın sahibi oldu.
  • Barcelona: 3 - Real Madrid: 1 | MAÇ SONUCU

    Son şampiyon Real Madrid'i mağlup ederek Süper Kupa'yı kaldıran Barcelona, 14 kezle bu kupayı en çok kazanan takım olmaya devam etti. Katalan takımının ardından 12 kezle Real Madrid geliyor.
  • Barcelona: 3 - Real Madrid: 1 | MAÇ SONUCU

    İki ezeli rakibin ligdeki mücadelesinde ise Barcelona (41) lider, Real Madrid (38) ikinci sırada bulunuyor.
  • Barcelona: 3 - Real Madrid: 1 | MAÇ SONUCU

    İspanya'da La Liga kulüplerinin gelirlerini attırmak ve tanıtımını yapmak amacıyla Süper Kupa maçları ilk olarak 2018 yılında ülke dışında (Fas) oynanmaya başlamıştı.
  • Barcelona: 3 - Real Madrid: 1 | MAÇ SONUCU

    Süper Kupa, 2020'de format değiştirerek 4'lü finale (La Liga birinci ve ikincisiyle Kral Kupası finalistleri) dönüştürülürken, İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) bu turnuvanın maçlarının Suudi Arabistan'da oynanması için 3 yıllık anlaşma imzalamıştı.
  • Barcelona: 3 - Real Madrid: 1 | MAÇ SONUCU

    Suudi Arabistan, Süper Kupa'da yarı finalde kaybeden takımlara 800 biner euro, finali kaybedene 1,4 milyon euro kupayı kazanan takıma da 2 milyon avro veriyor.
  • Barcelona: 3 - Real Madrid: 1 | MAÇ SONUCU

    Süper Kupa finalinden kareler...
  • Barcelona: 3 - Real Madrid: 1 | MAÇ SONUCU
  • Barcelona: 3 - Real Madrid: 1 | MAÇ SONUCU
  • Barcelona: 3 - Real Madrid: 1 | MAÇ SONUCU
  • Barcelona: 3 - Real Madrid: 1 | MAÇ SONUCU
  • Barcelona: 3 - Real Madrid: 1 | MAÇ SONUCU
  • Barcelona: 3 - Real Madrid: 1 | MAÇ SONUCU
  • Barcelona: 3 - Real Madrid: 1 | MAÇ SONUCU

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