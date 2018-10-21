İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 9. haftasında Barcelona, sahasında Sevilla'yı 4-2 yendi.

Camp Nou'da oynanan karşılaşmanın 3. dakikasında ev sahibi takım, Philippe Coutinho'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Maçın 12. dakikasında Lionel Messi, farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı, Barcelona'nın 2-0 üstülüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın 63. dakikasında Luis Suarez, penaltıdan bulduğu golle skoru 3-0'a getirdi. Sevilla, 79. dakikada Pablo Sarabia'nın golüyle farkı 2'ye indirdi: 3-1.

Mücadelenin 88. dakikasında Ivan Rakitic, skoru 4-1 yaptı. 90+2'nci dakikada Luis Muriel'in golüyle Sevilla bir kez daha farkı 2'ye indirirken, Barcelona, sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Barcelona, puanını 18'e yükseltirken, 16 puanda kalan Sevilla'dan liderliği de geri aldı.

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