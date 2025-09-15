Barcelona: 6 - Valencia: 0 | MAÇ SONUCU

İspanya LaLiga'nın 4. haftasında Barcelona, evinde Valencia'yı konuk etti. Johan Cruyff Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 6-0'lık skorla Barcelona oldu.

Barcelona, Fermin Lopez'in 29 ve 56. dakikalarda, Raphinha'nın 53 ve 66. dakikalarda, Robert Lewandowski'nin 76 ve 86. dakikalarda bulduğu ikişer gol ile Valencia engelini zorlanmadan geçti.

Bu galibiyetle birlikte yenilgisi Barcelona 10 puan ile Real Madrid'in hemen ardından ikinci sırada yer aldı. Valencia ise haftayı 4 puanla 14. sırada tamamladı.

Ligin bir sonraki haftasında Barcelona evinde Getafe'yi ağırlayacak, Valencia da Athletic Bilbao'yu konuk edecek.